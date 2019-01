Square Enix, lo studio che ha realizzato la famosa serie Final Fantasy, ha annunciato un nuovo gioco di carte digitali per smartphone basato sull'omonimo franchise. Il gioco di carte da collezione Final Fantasy (CCG) è stato per ora confermato solo in Giappone, ma i fan sperano in una possibile pubblicazione globale.

Il gioco a turni, che conterrà personaggi e citazioni dalla serie RPG nata su console, è stato progettato con un'atmosfera old school. Le immagini teaser mostrano un'interfaccia a 16 bit e un formato di battaglia a griglia. Ci sarà anche la possibilità di poter personalizzazione il proprio personaggio e di aumentare il livello delle carte del proprio mazzo. Per gli appassionati di FF su SNES, sarà sicuramente un tuffo nel passato.

Lo stile a 16 bit ricorda il Super Nintendo Entertainment System. / © Phone Arena

Ogni battaglia è limitata a 12 turni in modo da ridurre il tempo necessario a portare a termine le battaglie. Ci saranno, come consuetudine, anche gli acquisti in-app per coloro che non amano l'idea di "battagliare" per salire di livello alla vecchia maniera. Inoltre, le battaglie PvP permetteranno ai giocatori di affrontarne altri anche nel mondo reale.

Il gioco sta per arrivare tramite una beta chiusa prevista tra il 18 e il 25 gennaio, ma sarà disponibile soltanto in Giappone. Verrà rilasciato pubblicamente sulla piattaforma Yahoo! Japan Game Plus, supportata sia da PC che smartphone.

Il nuovo gioco permetterà le battaglie PvP. / © Phone Arena

Esiste già un gioco di carte fisiche basato su Final Fantasy, sempre rilasciato in Giappone nel 2012. I giochi di carte da collezione sono sempre molto popolare e Hearthstone ha spianato la strada così tanto da renderli mainstream.

Per ora, il gioco verrà rilasciato soltanto in Giappone. / © Phone Arena

Vi piacerebbe tornare nel passato e provare questo nuovo gioco dedicato a Final Fantasy? fateci sapere la vostra opinione nei commenti qui sotto.