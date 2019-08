Insta360 Go: la mini action-cam per ogni occasione

La Insta360 Go non è una fotocamera a 360 gradi, ma ha molto da offrire a chiunque ami l'azione. Nessun'altra action-cam è così piccola e leggera!

La piccola Insta360 Go pesa solo 18,3 grammi. Questo permette di portarla dietro ovunque e in ogni momento: non è solo leggere ma anche protetta contro acqua e polvere grazie alla certificazione IPX4. In quasi 5 centimetri è integrata una tecnologia notevole, tra cui un giroscopio a sei assi per la stabilizzazione dell'immagine. Il produttore lo FlowState. L'Insta360 Go è disponibile solo in bianco.

Questa action-cam è controllata tramite l'app dedicata. Potrete "indossare" l'Insta360 Go o piazzarla sul cruscotto, sulla tavola da surf o su innumerevoli altri oggetti. Date sfogo alla creatività! La memoria interna è di 8GB e non può essere espansa. L'Insta360 Go si carica tramite la custodia ed una carica della batteria dovrebbe essere sufficiente per 200 clip con una media di 20 secondi per registrazione. Una volta che la batteria della fotocamera è scarica, la custodia la ricarica in 20 minuti.

Naturalmente impermeabile! / © Insta360

Se osservate più da vicino i dettagli tecnici, scoprirete un'apertura f/2,1 sulla Insta360 che registra video fino a 2720 x 2720 pixel e 25 fps. In modalità time-lapse sono possibili anche 3040 x 3040 pixel e 30 fps. Questi valori sono validi per le registrazioni direttamente nella fotocamera, se si esportano i live nell'applicazione smartphone, bisogna accontentarsi di 1080p.

Il formato è 1:1, 16:9 (orizzontale e verticale) e 4:3. Il bitrate standard dei video registrati dalla action-cam è di 40 mbps. Se desiderate utilizzare l'Insta360 Go con uno smartphone Android, avrete bisogno di un dispositivo non datato: Qualcomm Snapdragon 835 o Hisilicon Kirin 970, Android 7.1.1.1 e 3GB RAM sono i requisiti minimi. Lo smartphone deve essere in grado di utilizzare anche l'interfaccia USB OTG.

L'Insta360 Go può seguirvi ovunque. / © Insta360

L'Insta360 Go è disponibile online al prezzo di 229 euro. Per questo prezzo otterrete anche tutta una serie di accessori, tra cui la custodia di ricarica, un supporto magnetico, uno girevole, Easy Clip e la base adesiva. Avete già un'action-cam?