Instagram: Like visibili solo dal proprietario del post anche in Italia

Il fenomeno della "sparizione dei Like" è al momento disponibile solo per numero limitato di utenti, sia perché si tratta di un test, ma anche per non scatenare il panico all'interno della sua piattaforma. Il social network è dunque intenzionato più che mai a stravolgere il concetto di Like e dichiara indirettamente guerra agli influencer.

Alla base di questa rivoluzione, confermata dalla stessa azienda, c'è la volontà di cambiare il modo in cui un post viene percepito dagli utenti. Il numero totale dei Like, infatti, potrà essere visualizzato esclusivamente dalla persona che ha condiviso il post e nessun altro.

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN