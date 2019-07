Invito ufficiale: Samsung Galaxy Note 10 arriverà il 7 agosto

È il 7 agosto il giorno scelto da Samsung per presentare la nuova linea Note. L'evento principale si svolgerà come sempre a New York, ma il produttore non mancherà di trasmettere la diretta streaming sul proprio sito web o sul suo canale YouTube. L'ora esatta non è stata ancora dichiarata, ma preparatevi per il classico evento serale (almeno in Europa) per via della differenza di fuso orario.

L'invito, sia cartaceo che video, è abbastanza emozionante. Non è possibile vedere il phablet in sé, ma solo la nuova S-Pen, che ovviamente richiama la caratteristica principale della gamma Note. Nel video, si vede la S-Pen disegnare un cerchio che si rivela essere una fotocamera.