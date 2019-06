iOS 13: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Tim Cook ha appena presentato le novità che vedremo sul prossimo iOS 13 in occasione dell'annuale conferenza dedicata agli sviluppatori di Apple, il WWDC19. La nuova versione del sistema operativo verrà rilasciata nell'autunno di quest'anno in occasione del lancio dei nuovi iPhone.

Dark Mode

Con macOS Mojave, Apple ha già introdotto una dark mode, la quale fa finalmente la sua apparizione sui dispositivi iPhone e iPad grazie ad iOS 13. Da un lato, tale modalità aiuterà a proteggere gli occhi dall'affaticamento nelle ore notturne, mentre dall'altro, consentirà di risparmiare energia grazie all'ausilio dei display OLED.

Finalmente anche iOS possiede la propria Dark Mode a livello di sistema. / © Apple

La Dark Mode di Apple è integrata in tutto il sistema operativo, il che significa che potrà essere attivata nelle impostazioni del sistema operativo e si adatterà automaticamente all'interno delle applicazioni in grado di supportarla.

AirPods: nuove funzionalità su iOS13

con iOS 13 si potrà facilmente rispondere ai messaggi utilizzando la hotword "Hey Siri". La funzione è compatibile con qualsiasi app di messaggistica in grado di supportare SiriKit. Audio Sharing vi permetterà invece di condividere l'audio con un altro telefono, così da non dover utilizzare adattatori e più auricolari come una volta.

Tante novità dedicate a SiriKit e AirPods. / © Apple

Siri

Apple ha usato la tecnologia Neural text to speech, interamente generata dal software in modo da rendere la sua voce molto più naturale. Nella demo che abbiamo ascoltato sul palco, Siri svolge un lavoro egregio, mettendo enfasi sulle parole giuste nelle frasi più lunghe.

Grazie al Nerual TTS, Siri saprà parlare molto meglio la nostra lingua. / © Apple

Nuove gesture

Anche le gesture si iPhone e iPad saranno riviste, soprattutto quelle che consentono di eliminare o ripristinare le voci di testo con tre dita. Inoltre, è ora possibile selezionare e trascinare più voci in elenchi o tabelle utilizzando il multi-touch, qualcosa che è già possibile fare su macOS all'interno del Finder.

App riprogettate

iMessage

Proprio come su WhatsApp, gli utenti potranno ora impostare la propria immagine del profilo e il proprio nome da visualizzare all'interno dell'applicazione. Un menu aggiuntivo permette la selezione di Animoji e Memoji.

iMessage permetterà di utilizzare un'immagine profilo e un nome scelto dall'utente. / © Apple

Mappe

L'app Mappe sarà anche in grado di salvare le località visitate di frequente sotto le etichette "Home" o "Work" per pianificare più rapidamente i percorsi verso queste località.

Apple Maps ha ottenuto tantissime nuove funzioni. / © Apple

Note

L'app Notericeverà un redesign. Le voci saranno raggruppate in modo che vi sia una panoramica di tutti i compiti da svolgere, catalogati per quelli che devono essere eseguiti in una certa data e quelli da svolgere oggi.

La nuova app Note utilizza il machine learning per capire quando inviare le notifiche. / © Apple

Altre novità in iOS 13

Oltre ai consueti miglioramenti della velocità, Apple ha anche rivisto l'applicazione salute, ora in grado di offrire una panoramica migliore e di esaminare quanto si ascolta la musica ad alto volume. Safari 13 può richiedere automaticamente la versione desktop di un sito web su iPad, se necessario. iOS 13 renderà ancora più facile aggiungere nuovi font ed è anche presente una nuova tastiera che permetterà la scrittura tramite swipe.

La nuova tastiera permette di scrivere tramite swipe. / © Apple

Tra le altre cose, è stato annunciato che, rispetto ad iOS 12, il Face Unlock sarà più veloce del 30%, le app si apriranno ad una velocità doppia, i pacchetti delle app da scaricare saranno più leggeri del 50%, mentre quelli relativi agli aggiornamenti peseranno il 60% in meno.

Le app scaricate e i loro aggiornamenti peseranno molto meno. / © Apple

Anche la modalità studio dell'app fotocamera è stata migliorata. Apple ha introdotto nuovi filtri e impostazioni per modificare le proprie foto, ma anche i video. Inoltre, l'app Galleria utilizzerà il machine learning per rimuovere i duplicati e organizzare al meglio gli album. Nella vista mensile, la nuova app organizza gli scatti in modalità masonry in cui i video verranno riprodotti automaticamente.

La nuova galleria delle foto sarà organizzata in maniera più efficace e intuitiva. / © Apple

Quando sarà disponibile iOS 13?

Come sempre, iOS 13 sarà disponibile in diverse versioni beta dedicate agli sviluppatori prima dell'arrivo della versione finale. Quest'ultima verrà rilasciata sicuramente a settembre, giusto in tempo per il rilascio dei nuovi iPhone.