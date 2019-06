Da iPhone ad Android? Ecco come senza perdere i vostri dati

Vi siete decisi di abbandonare iOS per passare ad Android e siete preoccupati di perdere i vostri dati nel passaggio da un sistema operativo all'altro? Ecco una guida completa che vi aiuterà a trasferire tutti i dati dal vostro iPhone al nuovo smartphone Android in modo facile e indolore.

Attenzione: Non sono qui per convincervi a passare al lato oscuro, se possedete un iPhone è difficile che vogliate passare ad un Android, lo stesso vale in direzione opposta. Ma se per qualche sfortunato motivo aveste fracassato il display del gioiellino di Apple e vi stia balenando in testa l'idea di comprare uno dei migliori Android sul mercato, avrete bisogno di questa nostra guida.

Un solo account Google per tutti i servizi

Lo smartphone in sé può essere naturalmente utilizzato senza disporre di un account Google, ma una delle funzioni principali dell'account è proprio il download di applicazioni dal Google Play Store, dunque è davvero consigliato crearne uno. Oltre a permettervi di scaricare giochi e servizi di qualsiasi tipo, l'account Google servirà a sincronizzare tutti i vostri contatti, email, foto, applicazioni e promemoria in cloud, per averli a disposizione da qualsiasi altro dispositivo.

Questo passaggio vi verrà richiesto non appena avvierete il dispositivo Android, ma nel caso lo aveste saltato potrete entrare nelle Impostazioni, sezione Account>Google.

Una volta creato l'account di Google è possibile sincronizzare tutti i contenuti dello smartphone! / © AndroidPIT

Trasferire tutte le foto

Google propone l'applicazione Foto per conservare in maniera comoda, senza occupare memoria inutilmente, tutte le vostre immagini e video. Grazie a questo servizio sarà possibile accedere agli album fotografici da qualsiasi dispositivo, insomma un classico servizio di cloud in cui potrete salvare fino a 15GB di file gratuitamente in risoluzione originale o spazio illimitato caricando i file ad una risoluzione ridotta (ma non troppo) dai server Google.

Come fare per trasferire la miriade di foto presenti sul vecchio iPhone al nuovo Android?

Come prima cosa installate l'app di Google Foto sull'iPhone, la troverete senza problemi nell'App Store.

Aprite Google Foto e fate il login con il vostro account Google/Gmail (lo stesso utilizzato sul nuovo Android).

Il backup dovrebbe iniziare automaticamente entro pochi minuti, abbiate pazienza.

Mi raccomando, non chiudete l'app Google Foto sull'iPhone prima che il backup sia completo, ciò interromperà l'upload dei vostri ricordi a causa di una limitazione dei processi in background di iOS.

Attivate il backup automatico su Google Photo e le vostre foto saranno al sicuro! / © AndroidPIT

Nel caso Google Foto o il vostro nuovo Android non possiedano abbastanza memoria potete sempre scaricare le foto dall'iPhone con iTunes su PC e poi copiarle su una scheda di memoria, sempre che il dispositivo Android disponga dello slot dove inserire la microSD.

Trasferire la libreria di iTunes

Sappiamo tutti che iTunes diventa indispensabile agli utenti iOS, quasi una droga. Come potete pensare di continuare a vivere senza iTunes? Cosa ne sarà di tutta la vostra musica? Non entrate nel pallone, mantenete la calma e seguite questi semplici passi per trasferire tutta la vostra libreria musicale velocemente ed in maniera sicura.

Assicuratevi che il vostro iPhone o iPad sia completamente sincronizzato con iTunes sul computer. In questo modo tutta la vostra musica sarà al sicuro sul PC o Mac.

Collegate il vostro nuovo Android al PC (o Mac).

Selezionate la musica che volete trasferire sullo smartphone da iTunes.

Semplicemente trascinate le canzoni selezionate da iTunes alla memoria dello smartphone, nella cartella che più desiderate

Nel caso voleste utilizzare il Cloud sappiate che Apple Music è disponibile anche su Android e se voleste completamente distaccarvi dall'ecosistema Apple esistono molte alternative come Spotify e YouTube Music.

Si, è l'unica applicazione Apple ufficialmente disponibile per Android. / © Apple

Conservare tutti i contatti

I contatti del vostro iPhone sono memorizzati su di un determinato account, ma nel caso ve lo foste dimenticato potrete seguire questo percorso per verificarlo: Impostazioni>Contatti>Account predefinito.

Se avete salvato i vostri contatti su un account Gmail, non dovrete fare altro che eseguire il login sul nuovo smartphone Android, che mostrerà senza problemi la vostra rubrica.

Nel caso abbiate fino ad ora utilizzato iCloud, potrete trasferire i contatti in questo modo:

Entrate in Impostazioni>Contatti>Account predefinito, selezionate la voce iCloud. Questa opzione vi consentirà di sincronizzare i contatti del telefono su iCloud.

Aprite il browser sul computer ed inserite questo indirizzo: apple.com/icloud. Eseguite il login con il vostro account Apple, selezionate la voce Contatti e successivamente l'opzione Seleziona tutti.

Una volta selezionati, aprite le impostazioni scegliete la voce Esporta vCard.

Sempre nel browser (da computer), recatevi su gmail.com, cliccate sulla voce Posta in alto a sinistra e successivamente Contatti.

A questo punto dovreste vedere una lista dei vostri contatti e la voce Altro in alto. Selezionatela e successivamente cliccate su Importa e scegliete il file vCard scaricato prima da iTunes

Per finire eliminate i contatti "doppione" scegliendo l'opzione "trova e unisci duplicati" tra le opzioni nel menu Altro di Gmail.

Non preoccupatevi, non perderete alcun contatto! / © ANDROIDPIT

Il Play Store

Non disperate, sappiamo che l'Apple Store offre qualche applicazione esclusiva che purtroppo Google non mette a disposizione, ma vi assicuriamo che tra le 1.3 milioni di app presenti nel Play Store troverete sicuramente quella che fa per voi.

Sappiamo inoltre che il Play Store non è l'unico market di applicazioni disponibile, con Android potrete sbizzarrirvi a scaricare APK di qualsiasi tipo e ottenendo i permessi di root potrete addirittura trasformare il vostro Android in un iPhone (anche se non ne vedo il motivo). Le possibilità sono infinite!

Le applicazioni principali ci sono tutte e scoprirete un mondo di nuove possibilità! / © AndroidPIT

Per qualsiasi dubbio e domanda non esitate a lasciare un commento qui sotto!