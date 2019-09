iPhone 11 vs Galaxy S10e: la battaglia low-cost di Apple e Samsung

Apple vs Samsung è un po' come vedere scendere in campo Real Madrid e Barcellona. Mentre Apple ha appena ufficializzato il suo nuovo iPhone, ci è sembrato interessante fare un primo confronto tecnico tra i due smartphone più economici della serie di punta di Apple e Samsung: iPhone 11 e Samsung Galaxy S10e .

L'anno scorso Apple ha apportato un importante cambiamento nella sua gamma di iPhone lanciando un nuovo iPhone "low-cost" chiamato iPhone XR posizionato sotto il suo iPhone di fascia alta. Un successo che ha spinto il brand a rilasciarne la seconda generazione.

Notch vs punch

Il cambiamento più importante per il successore dell'iPhone XR è il suo nome: iPhone 11. Perché esteticamente lo smartphone non si evolve e mantiene il suo schermo LCD da 6,1 pollici (1.792 x 828 pixel) e il suo retro in plastica. Anche la tacca non cambia.

iPhone 11 è disponibile in 6 colori (compresi alcuni nuovi). / Apple (screenshot: AndroidPIT)

Il Samsung Galaxy S10e, d'altra parte, è un po' più moderno con un foro nella parte anteriore, e offre ancora un lettore di impronte digitali sul lato, oltre al riconoscimento facciale, e un mini jack per le cuffie. Tuttavia lo smartphone è più compatto con il suo display da 5,8 pollici completamente privo di bordi. Dal lato dello schermo il Galaxy S10e è migliore, grazie al suo pannello OLED rispetto a quello LCD dell'iPhone. Anche in termini di definizione Samsung fa meglio di Apple.

Una doppia fotocamera per entrambi

Fortunatamente, come il Galaxy S10e, anche l'iPhone 11 opta per due moduli fotografici: un grandangolo (26 mm, f/1.8) e un teleobiettivo, che offre uno zoom ottico 2x. Inutile dire come non sia possibile ora valutarne le capacità considerando che non abbiamo avuto ancora modo di provare il nuovo gioiellino di casa Apple. Una cosa è certa: entrambi riescono ad offrire dei buoni scatti.

Una fotocamera grandangolare è ora disponibile sull'iPhone "low-cost" di Apple. / Apple (Screenshot: AndroidPIT)

In termini di prestazioni, è difficile fare un bilancio prima di testare le prestazioni effettivi dell'iPhone 11. Tuttavia, date le specifiche tecniche dei due rivali, non dovremmo notare reali differenze nell'uso quotidiano. Probabilmente lo smartphone di Apple risulterà più potente in termini di benchmark grazie all'ottimo lavoro che il brand riesce solitamente a fare in termini di ottimizzazione software e hardware.

Compatto e con mini-jack! AndroidPIT

iOS vs Android

Non entrerò nei dettagli qui. Entrambi i sistemi operativi sono stabili, efficienti e facili da usare. Ogni sistema ha i suoi vantaggi e svantaggi. Un punto a favore di iOS sono gli aggiornamenti, ma anche il dispositivo Samsung è ricco funzioni pratiche per l'uso quotidiano.

Galaxy S10e offre anche Bixby e Google Assistant contro Siri disponibile su iPhone 11. A mio parere, questa è la differenza principale tra i due dispositivi e determinerà la vostra scelta di acquisto. Al di là del prezzo ovviamente!

L'iPhone 11 è più costoso del Galaxy S10e. /Apple (Schermata: AndroidPIT)

Come sempre, Apple perde la battaglia dei prezzi. Il Galaxy S10e è già disponibile sul mercato da diversi mesi e si può acquistare a circa 550 euro (prezzo di lancio di 759 euro). In confronto, dovrete spendere 849 euro per l'iPhone 11. Se puntate al risparmio, sapete già quale scegliere!

Conclusione

In attesa del nostro test finale dell'iPhone 11, è difficile tracciare un vero vincitore tra i due dispositivi in questo primo confronto. Una cosa è certa: entrambi sono due ottimi dispositivi.

Pensate che l'iPhone 11 offra un design più elegante del Galaxy S10e?