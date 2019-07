iPhone 11 (XI): tutte queste informazioni sono state confermate

Il prossimo iPhone di Apple sembra destinato a deludere gli utenti, soprattutto alla luce di ciò che già sappiamo. Tuttavia, non è detta l'ultima parola: se state pensando di acquistare un iPhone nel 2019, ecco tutto ciò che è stato confermato in queste ore.

In un nuovo rapporto, Guilherme Rambo, un insider Apple estremamente affidabile, ha confermato poche ore fa diverse informazioni importanti sui tre nuovi modelli di iPhone in arrivo alla fine del 2019. Tanto per cambiare, non sono tutte buone notizie.

Ebbene sì, è davvero lui! / © @OnLeaks & Digit

iPhone 11: tutte le informazioni confermate

Secondo Rambo, coloro che hanno potuto vedere dal vivo i dispositivi confermano che i numeri di modello che sostituiranno gli attuali saranno rispettivamente: D42 per iPhone XS (iPhone12,3 nel codice iOS), D43 per iPhone XS Max (iPhone12,5) e N104 per iPhone XR (iPhone12,1). Purtroppo, i nomi commerciali della nuova famiglia rimangono ancora oggi sconosciuti, ma pare essere confermato che tutti e tre i modelli avranno lo stesso identico display (e stessa risoluzione) dei loro predecessori con pannelli OLED per i dispositivi di punta e nuovamente LCD per il successore di XR.

Rambo ha anche identificato l'hardware che sarà presente all'interno dei nuovi iPhone e conferma il tanto decantato chipset A13 (nome in codice "Cebu" e numero di modello T8030). L'A13, oltre ad essere più potente, dovrà alimentare la nuova tecnologia riservata alla fotocamera, chiamata "Smart Frame", che permetterebbe di scattare al di fuori dell'inquadratura standard, in modo da riallineare gli scatti storti.

Per la prima volta assoluta, un iPhone sarà dotato di sensore grandangolare. / © Everything Apple Pro

Finalmente un sensore grandangolare

Per quanto riguarda il nuovo design a tripla fotocamera sul retro dei modelli D42 e D43, Rambo afferma che il terzo obiettivo è un sensore grandangolare, che farà la sua prima apparizione su un iPhone. Sfortunatamente, anche il nuovo design ambiguo è definitivo.

Per risollevare il morale dei fan delusi dall'eliminazione dell'amato 3D Touch, Rambo afferma che i nuovi iPhone disporranno di un degno sostituto, chiamato "leap haptics". I dettagli riguardo questa nuova tecnologia sono ancora scarsi, ma l'insider riferisce che sarà alimentato da un nuovo tipo di Taptic Engine. Infine, se speravate nell'arrivo di una porta USB-C e della connettività 5G, potete andare a sperare altrove: la porta Lightning sopravviverà un altro anno, così come non vi è ancora spazio (e tempo) per i modem di Qualcomm.

Siete soddisfatti delle informazioni confermate quest'oggi?