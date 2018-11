iPhone XR: il flop che Apple si merita (di nuovo)

Dopo pochi mesi di distanza dalla loro presentazione, i nuovi iPhone XS e iPhone XS Max stanno letteralmente facendo volare le vendite di Apple. Beh questo non è certo una novità per il gigante di Cupertino, il quale rimane ancora oggi il primo al mondo nella classifica dei migliori brand, senza dimenticare che si tratta della prima azienda al mondo valutata un trilione di dollari, cioè ben mille miliardi (giusto per intenderci). Eppure, qualcosa non va…

Ogni tanto anche alla migliore azienda del mondo è concesso fare un passo falso, se così possiamo chiamarlo. Quello di Apple sembrerebbe essere l’aver voluto riproporre sul mercato la stessa strategia del 2013, ovvero affiancare ai due migliori iPhone di sempre una variante più economica venduta in ben sei diverse colorazioni, iPhone XR.

Fin qui niente di strano e sembrerebbe anche una buona cosa, tanto che sono riuscito anche a trovare diversi aspetti positivi per questo dispositivo. Non presenta un corpo di plastica come il passato e possiede uno schermo da 6,1 pollici che mette un po’ tutti d’accordo sull'usabilità. Tuttavia, se confrontato con i modelli premium, è equipaggiato da componenti di livello più basso che sinceramente fanno un po’ storcere il naso quando si guarda il prezzo di listino (889 euro).

Acquistare iPhone XR non è esattamente così conveniente come sembra. / © AndroidPIT

Non ce la faccio, troppi ricordi

Come ho appena detto, il tutto ricorda moltissimo quel settembre del 2013 in cui la società portò sul palco iPhone 5s e, con grande sorpresa, iPhone 5c. Da tempo in molti si aspettavano l’arrivo di uno smartphone low-cost da parte di Apple e sembrava che il momento fosse finalmente arrivato. Peccato che iPhone 5c fu lanciato ad un prezzo di 629 euro, suscitando non poche polemiche.

Inizialmente accusata dai propri clienti per il prezzo spropositato, in seguito le lamentele arrivarono dagli azionisti: sì perché nonostante le vendite del primo iPhone di plastica si siano rivelate un vero successo in confronto alla concorrenza (basti pensare che le sue vendite superarono il Galaxy S4 e l’LG G2 messi insieme), complessivamente iPhone 5c fu un modesto flop.

Prima di tutto perché l’enorme disponibilità di questo dispositivo ha generato per la prima volta un calo dei prezzi di listino dei prodotti della mela, in seguito perché, tra tutti gli acquisti di iPhone avvenuti tra il 2013 e il 2014 (ben 51 milioni circa), soltanto 13 milioni si riferivano all’iPhone 5c. Già allora il mercato non reagì bene come Apple probabilmente si aspettava, ma allora perché riprovarci ben cinque anni dopo?

Nonostante possa sembrare il contrario, iPhone 5c fu un flop per le vendite di Apple. / © Apple

Forse è meglio rallentare...

Ok, la plastica è stata sostituita dal vetro ma iPhone XR potrebbe far sì che la storia si ripeta ancora una volta, o magari potrebbe scriverne addirittura una peggiore. Infatti, a quasi due mesi dalla presentazione della nuova line-up svelata sul palco da Tim Cook, iPhone XS e XS Max hanno subito ingranato la giusta marcia nel mercato vendendo nei primi giorni ben il 45% in più rispetto alla generazione precedente (ci si riferisce a iPhone 8 e iPhone 8 Plus), uno dei risultati più impressionanti per Apple.

Ma pare non si possa dire la stessa cosa di iPhone XR. Apple non ha proprio imparato niente dai suoi errori del passato. L’iPhone “low-cost” (sì, lo scrivo tra virgolette perché 889 euro non mi sembrano poi così low-cost) non piace e non sono io a dirlo, ma il mercato: secondo i dati ottenuti in questi giorni, la domanda di iPhone XR è talmente bassa che Apple ha dovuto ordinare ai suoi assemblatori cinesi, Foxconn e Pegatron, di rallentare immediatamente la produzione del dispositivo.

Secondo il precedente piano, Foxconn avrebbe dovuto produrre circa centomila unità mensili, ma a quanto pare si ridurrà di quasi il 30%, una cifra considerevole. Idem per quanto riguarda Pegatron, la quale non parla di numeri ma non nasconde che la situazione sia esattamente la stessa anche dalle loro parti dichiarando che “la produzione di iPhone XR non raggiunge più la capacità stabilita”. Ultimo ma non ultimo, Apple avrebbe persino annullato ogni possibile intervento da parte di un’altra industria di assemblaggio chiamata Wistron, la quale avrebbe dovuto dare supporto alla produzione di iPhone XR in caso di alta richiesta.

Foxconn e Pegatron hanno ricevuto l'ordine di tagliare la produzione di iPhone XR. / © Milwaukee Independent

Insomma, com’è possibile che Apple nel 2018 non abbia ancora capito che nella bellissima favola che ha costruito non c’è assolutamente spazio per uno dei suoi dispositivi che costa relativamente meno? Meno, poi, per modo di dire visto che basta poco più per accaparrarsi un modello più pregiato sotto ogni punto di vista. L’alone che Apple ha creato intorno ai suoi seguaci è talmente forte che i risultati parlano da soli: i due iPhone di punta segnano record, mentre quello colorato rimane “castrato”.

Basta analisti spioni

Inoltre, oltre tutto questo trambusto c’è anche da considerare l’ultima dichiarazione di Apple avvenuta proprio in questi giorni: l’azienda ha deciso di non rivelare mai più i dati relativi alle vendite dei suoi prodotti, una mossa che molto probabilmente ostacolerà la prevedibilità dei guadagni futuri. La riluttanza dell'azienda americana a voler rivelare i volumi di spedizione suggerisce che Apple sta affrontando uno dei suoi principali cali e le piacerebbe che il pubblico si concentri altrove.

Colori sgargianti e prezzi più bassi non attirano i seguaci della mela, tanto che gli utenti preferiscono acquistare i modelli precedenti piuttosto che iPhone XR. Col natale ormai alle porte, la possibilità per l’azienda di risollevare la propria produzione è davvero molto limitata. Cara Apple, ti ammiro da anni e so che non c’è due senza tre, ma spero proprio di no!

Siete soddisfatti di iPhone XR? Lo comprereste volentieri rispetto a iPhone XS e XS Max? Vi aspetto nei commenti.