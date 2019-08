Kygo A11/800 recensione: le cuffie definitive per isolarsi nella musica

Il nome DJ Kygo vi dice niente? Non posso credere che almeno una volta in questi anni non abbiate sentito la sua famosa Firestone. Dopo avervi rinfrescato la memoria (perché lo so che siete andati a cercarla), è il momento parlare delle sue A11/800, attualmente il prodotto di punta tra le cuffie wireless prodotte dal DJ grazie alla sua collaborazione con i il suo fedele gruppo di ingegneri del suono svedesi.

Infine, nella stessa zona in cui sono posizionati i tasti a sfioramento è anche presente un modulo NFC che vi permetterà di accoppiare il vostro smartphone molto più facilmente. Vi basterà appoggiare il dispositivo al padiglione destro e in un secondo sarete pronti ad ascoltare la vostra musica preferita.

Poco più in basso rispetto a questi pulsanti fisici è anche presente un jack audio da 3,5 che potrete utilizzare insieme al cavo AUX in dotazione per ascoltare musica in modalità cablata, anche quando la batteria delle Kygo A11/800 sarà completamente scarica. Naturalmente, in quest'ultimo caso non potrete sfruttare la cancellazione del rumore e non potrete usare le cuffie per le vostre telefonate.

Sul lato dello stesso padiglione sono invece presenti tre pulsanti fisici, tra cui quello che vi permette di cambiare la modalità di cancellazione del rumore, il pulsante accensione/spegnimento che permette anche di far passare le cuffie in modalità accoppiamento e, infine, il pulsante per attivare o disattivare la cancellazione attiva del rumore.

Sono concorde sul fatto che i padiglioni si stringono alle orecchie in maniera particolarmente decisa, ma è anche vero che questo permette alle Kygo A11/800 di isolarvi in modo eccellente dall'ambiente circostante grazie al suo sistema di cancellazione del rumore attiva che è possibile regolare all'interno dell'applicazione ufficiale Kygo Sound. Quante volte venite disturbati sui mezzi pubblici dalla musica che fuoriesce dalle cuffie del vostro vicino? Non lo trovate fastidioso? Ecco, con queste cuffie non disturberete mai nessuno, nemmeno nel cuore della notte.

Per quanto riguarda il comfort, sembra essere una sorta di dibattito tra chiunque le abbia provate. Molti si sono lamentati del peso eccessivo o per il fatto che i padiglioni aderiscono in maniera troppo eccessiva alle orecchie, ma durante la mia esperienza non ho assolutamente notato questo genere di problemi. Posso confermare che tenere 250 grammi di peso sulla testa per un periodo di tempo prolungato possa creare fastidio, specie quando durante le mie sessioni notturne di coding di circa 2-3 ore, ma niente di veramente preoccupante.

Il fattore di forma delle Kygo A11/800 sembra immediatamente robusto e ben costruito nonostante la maggior parte dei materiali utilizzati sia costituito da plastica. A parte questo, le cuffie si ripongono facilmente nella custodia non troppo grande grazie al sistema di piegatura dei padiglioni verso l'interno, una tecnica poco complessa e ormai ampiamente utilizzata nel settore. All'interno della custodia è presente una tasca chiusa da un velcro in cui è possibile trovare il cavo USB-C per la ricarica e un cavo AUX con jack da 3,5 mm su entrambe le estremità.

Naturalmente, per utilizzare l'applicazione dovrete necessariamente mantenere le vostre cuffie connesse via Bluetooth allo smartphone. Non funzionerà infatti in modalità cablata quando le cuffie sono spente o scariche.

Un isolamento eccellente

Proprio come ci si dovrebbe aspettare, le cuffie Kygo A11/800 abbattono il rumore circostante in maniera eccelsa e riesce a sopprimere la maggior parte dei suoni statici ad alta frequenza. Dopo essermi isolato più volte nel bel mezzo della notte, le ho provate sui mezzi pubblici di Berlino: con noise cancelling attivo al 100% delle sue capacità non vi è mai stata traccia di un singolo rumore esterno. Non vedo l'ora di provarle durante il mio prossimo viaggio in aereo, ma sono sicuro che non ci saranno problemi con i vari rumori e sibili piuttosto forti e costanti dei velivoli.

Per quanto riguarda la qualità del suono, è stato fatto un ottimo lavoro che si evidenzia nella gamma dei medi e degli alti, resi molto dettagliati soprattutto quando si ascoltano tracce audio rilassanti. Le voci vengono riprodotte molto bene, tanto che le Kygo A11/800 sono perfette anche per godersi un film.

In termini di qualità durante le telefonate o di interazione con gli assistenti vocali, posso dire di non aver mai provato cuffie migliori. La tecnologia di cancellazione del rumore viene applicata anche al microfono integrato, eliminando ogni tipo di rumore di fondo e offrendo all'interlocutore una voce chiara e ravvicinata. Alcuni non si sono risparmiati a dire che la qualità del microfono delle Kygo A11/800 è decisamente migliore rispetto a quello presente sugli smartphone.

Infine, se pensate che tutta questa tecnologia possa compromettere l'autonomia, non è assolutamente così. Queste cuffie rispettano chiaramente ogni standard del settore, offrendovi 19 ore di ascolto continuo con cancellazione del rumore attiva, oppure 40 ore se disattivata.