La Dark Mode si mostra finalmente anche su Gmail

Non è sicuramente un segreto: Google sta lavorando ad una nuova versione di Gmail in modo da adattarsi al meglio al prossimo aggiornamento del sistema operativo Android. Naturalmente, tra le nuove funzionalità che l'applicazione dovrebbe offrire, troveremo la sempre più amata Dark Mode, una caratteristica piuttosto importante per molti.

La Dark Mode è diventata ormai una tendenza e Google ha già iniziato ad implementare tale modalità su alcune delle sue applicazioni (Google Drive, Google Keep, Files, Messaggi, etc.). All'appello manca però una delle più importanti, Gmail, ma non per molto.

Come ci fanno notare i colleghi di Android Police, l'ultima versione della famosa applicazione di posta elettronica contiene già alcuni indizi sull'arrivo della Dark Mode. Si tratta della versione v2019.06.06.09, che però mostra un tema scuro solo se viene attivata la modalità notte nelle impostazioni di sistema di Android Q. Non vi è infatti alcuna opzione selezionabile in grado di forzare l'utilizzo della Dark Mode.

Ecco come appare la Dark Mode nelle impostazioni di Gmail. / © Polizia Android

Le immagini in questione rappresentano dunque più di un indizio: Google sta adeguando tutte le sue app per l'imminente arrivo di Android Q.

Utilizzate anche voi la Dark Mode? Cosa ne pensate?