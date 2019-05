La modalità desktop di Android Q è un sogno in questa anteprima

Per far funzionare il suo ambiente desktop, Blandford è stato in grado di collegare il suo Essential Phone a un monitor e una tastiera senza la necessità di una docking station come Samsung DeX e ha usato il suo launcher personalizzato per far accadere la magia. Con Android Q ed il launcher nativo, non è possibile fare molto di più che aggiungere scorciatoie alle applicazioni e lanciarle ma con la home progettata da Blandford è possibile andare ben oltre.

Come potete vedere nel video qui sotto, oltre alle scorciatoie di base delle applicazioni sul desktop, c'è un menu in stile Windows e una barra delle attività nella parte inferiore. Questo vi permetterà di passare da un'applicazione all'altra come si farebbe su un vero desktop oltre a vedere la solita serie di icone di stato e l'ora. Inoltre, è possibile riorganizzare le finestre delle applicazioni ovunque sullo schermo. C'è anche un widget Google Assistant e scorciatoie per accedere alle applicazioni e alle impostazioni del file explorer, rendendo il tutto ancora più pratico.