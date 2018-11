La tecnologia non è solo una cosa da uomini, ora basta!

Nell'anno di #MeToo e della rinascita del femminismo come movimento combattivo, l'empowerment delle donne non è solo una tendenza. Sembra che sia una realtà. Era ora! Ma anche se siamo più vicini alla parità di genere, c'è ancora molta strada da fare. E cos'ha a che fare questo con la tecnologia? Un recente sondaggio rivela che oltre il 60% delle donne che lavorano nel settore tecnologico ritiene di non essere presa sul serio. Una cosa preoccupante.

La società Ivanti, nell'ambito dell'iniziativa "Donne nel settore tecnologico", ha condotto questa volta una nuova indagine stabilendo che la maggior parte degli intervistati (63%) "ritiene che le percezioni negative associate alla differenziazione di genere intrinseca incidano negativamente sul proprio ambiente di lavoro e sulle opportunità professionali".

La relazione risultante dall'indagine, che ha coinvolto donne di tutto il mondo (compresi Regno Unito, Irlanda e Stati Uniti), conclude che molte donne che lavorano nel mondo della tecnologia devono affrontare una disparità di genere sul posto di lavoro. I loro suggerimenti vengono respinti, vengono costantemente interrotti nelle riunioni e ignorati nelle promozioni a favore dei colleghi maschi. Inoltre, il 43% ha affermato che uno dei problemi chiave del settore è la mancanza di modelli di ruolo femminile.

I dati sono schiaccianti. / © Ivanti

Nella relazione vengono chiariti anche altri aspetti:

un dato positivo e molto incoraggiante: più della metà degli intervistati ha notato che oggi ci sono più donne che lavorano nel settore tecnologico rispetto a cinque anni fa;

l'88% delle donne ritiene che il desiderio di imparare sia la caratteristica più importante quando si lavora in questo campo;

il 67% ritiene che "avere un impatto positivo sulla propria organizzazione e sul settore in generale" sia la cosa migliore per una donna in questo campo;

uno su cinque raccomanda alle donne che iniziano la loro carriera nel settore tecnologico che è vitale "conoscere il proprio valore";

il 73% pensa che per incoraggiare le donne ad entrare nella tecnologia sia necessario retribuirle in maniera equa rispetto agli uomini.

Il divario salariale è un altro fattore chiave. Ed è chiaro che non si tratta solo di questo settore. Quasi tutti soffrono di questo flagello, dal cinema alle società di servizi a tutto ciò che si può immaginare. In tutto il mondo, le donne guadagnano meno degli uomini. Perché?

Donne che fanno lavori maschili? Davvero? Nel XXI secolo?

Non è un segreto che nel mondo della tecnologia, a cui mi dedico, gli uomini prevalgono. I numeri parlano da soli: 70% contro il 30% secondo i dati del Mobile World Congress di Barcellona del 2018. Se è vero che il numero di donne che lavorano nel settore è in aumento, il problema della visibilità e, soprattutto, della credibilità persiste.

Dopo anni di lavoro in televisione con una quasi maggioranza di donne in redazione, alcune in posizioni manageriali (c'erano più uomini negli uffici ma il numero di donne era fortunatamente più alto di quanto ci si aspetterebbe per l'epoca, parlo dell'anno 2006 fino al 2010 più o meno), il mio salto nel mondo tecnologico mi ha fatto ricordare che a volte ci si deve formare in un settore che non ti appartiene. Professioni da uomini o donne sono solo sciocchezze, un flagello che ci trasciniamo da secoli e che ha a che fare più con l'istruzione che con qualsiasi altra cosa.

Il team di AndroidPIT all'IFA di quest'anno. / © AndroidPIT

E voglio chiarire che non sto parlando del mio ambiente di lavoro, per fortuna, e anche se siamo solo 5 redattrici e 17 uomini, qui abbiamo tutti le stesse possibilità, opportunità e siamo trattati allo stesso modo. Ma ho notato che molte volte sono alcuni lettori o, meglio, coloro che guardano i video sul nostro canale YouTube che sembrano avere un problema con donne che parlano di tecnologia.

I commenti ricevuti sulla mia bellezza o l'assenza di essa, la mia età, il tipico "sei donna, non ne hai idea". Potrei andare avanti all'infinito e continuano ad attirare la mia attenzione. Non m'importa se qualcuno dice qualcosa di carino su di me, non conta. Perché la mia bellezza dovrebbe essere valutata quando parlo dell'ultimo dispositivo OnePlus? Perché i miei colleghi ricevono raramente questo tipo di feedback?

Naturalmente non tutti, nemmeno la maggioranza, fanno sì che accada qualcosa del genere e non voglio negare che Internet sia piena di troll, ma alla fine è anche un riflesso della società in cui viviamo. Questo si riflette nello studio a cui mi riferisco, come sperimentato da migliaia di donne in tutto il mondo. E, ripeto, non solo nella tecnologia. Quante volte ho sentito parlare di "donne che fanno lavori maschili"! Ciao, evolviti, siamo nel 21° secolo. Basta con le barriere di genere. Basta con le menti chiuse.

Ma sembra che ci sia una luce in fondo al tunnel. Come sempre, continuerà ad essere un viaggio lungo e costoso, nessuno ci ha dato nulla come genere. Fortunatamente ci sono già alcune associazioni nel mondo della tecnologia per combattere il divario, come Women in Mobile e programmi come Women4Tech, inquadrato all'interno del MWC.

Finisco nel modo in cui ho iniziato. Questo è l'anno in cui le donne di tutto il mondo stanno alzando la voce contro la discriminazione. L'importante è questo: siamo sempre più donne, e naturalmente uomini, che rivendicano il nostro posto e di tutti quelli che ci hanno preceduto. Non lasciate che finisca. Questo mese migliaia di dipendenti Google in tutto il mondo hanno dato vita a scioperi e manifestazioni sotto lo slogan "Google March for Real Change" per protestare contro la risposta dell'azienda al comportamento sessuale inappropriato di alcuni dei suoi dirigenti. Ma questo è un altro argomento.

Chi l'avrebbe detto che avrei scoperto a 30 anni che l'uomo ha raggiunto la luna grazie ad una donna? E se non lo sapevate, probabilmente andrete a scoprire chi fosse.