La vostra posta Gmail può essere letta dagli sviluppatori e Google ce lo ricorda

Un grande clamore ha attraversato la comunità internet quando il Wall Street Journal ha scoperto che gli sviluppatori di app di terze parti collegati a Gmail hanno accesso alla posta elettronica privata degli utenti. In alcuni casi queste non sono state valutate solo tramite algoritmi, ma migliaia di email private sono state utilizzate da alcune aziende per la formazione dei dipendenti.

In futuro non cambierà nulla circa la possibilità di leggere e utilizzare le email, ad esempio, a fini di marketing. Google ne sta ora informando il Senato degli Stati Uniti in risposta a una richiesta riguardante gli eventi in una lettera:

Gli sviluppatori possono condividere i dati con terzi a condizione che sia trasparente per gli utenti come vengono utilizzati i dati

Google ribadisce inoltre che qualsiasi sviluppatore o applicazione di terze parti che desideri estrarre informazioni da Gmail dovrebbe essere esaminata in anticipo e in modo approfondito. Inoltre gli utenti devono dare il loro chiaro consenso e autorizzare l'applicazione per l'accesso. Tuttavia, agli occhi di alcuni sviluppatori di app, Google non farebbe abbastanza nella pratica per attuare le politiche e proteggere gli utenti dai truffatori.

Infatti le applicazioni di posta di terze parti richiedono agli utenti di "leggere, inviare, cancellare e gestire le e-mail" e, naturalmente, hanno bisogno che funzionino. Probabilmente non si presume che queste mail possano essere lette e analizzate anche dagli esseri umani. Inoltre dovreste sempre chiedervi perché un'applicazione ha bisogno di accedere a tutte queste informazioni.

Le vostre email possono essere lette ma solo dalle applicazioni che avete autorizzato! / © AndroidPIT

Quale applicazione può leggere le vostre email?

Per verificare quali applicazioni di terze parti hanno accesso ai dati del vostro account Google, dovete dare un'occhiata al controllo di sicurezza. Cliccate su Accesso da parte di applicazioni di terze parti per vedere quali applicazioni possono leggere quali dati. Qui potete naturalmente revocare i diritti di ogni singola app.

Con circa 1,4 miliardi di utenti, Gmail è uno dei provider di posta elettronica più utilizzati al mondo. Dopo che nel 2017 è arrivato all'orecchio del grande pubblico che Google leggeva le email dei suoi utenti, l'azienda ha fatto dietrofront annunciando che non avrebbe più scansionato tali email per poter inviare pubblicità personalizzata.

Utilizzate Gmail o fate gestire le vostre email dal servizio Google da un'applicazione di terze parti?