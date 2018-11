Ingress Prime: Niantic vi invita in un mondo nascosto

Prima di trovare il successo mondiale con Pokemon Go, Niantic è stato il pioniere del gioco di realtà aumentata Ingress. Ora, con l'arrivo di Ingress Prime, l'azienda ha applicato le lezioni apprese da Pokemon Go al suo franchise originale. Il nuovo Ingress è stato revisionato per accogliere nuovi giocatori nella sua storia fantascientifica e nelle sue battaglie tra fazioni in tutto il mondo. Ecco cosa dovreste sapere prima di entrarvi.

I migliori giochi AR per Android: la realtà non è mai stata così divertente

I migliori giochi AR per Android: la realtà non è mai stata così divertente

Ingress Prime è il sequel di Ingress, l'originale gioco AR basato su Google Maps sviluppato quando Niantic era ancora parte del colosso di Mountain View. Il gioco pionieristico prevedeva che i giocatori esplorassero i loro dintorni per "catturare" i luoghi per una delle due diverse fazioni. Questi sono stati collocati intorno a punti di interesse reale (opere d'arte, punti di riferimento, ecc.) che hanno incoraggiato i giocatori a muoversi e a impegnarsi nel mondo reale che li circondava.

Mentre la competizione di Ingress per il territorio ha creato un seguito di culto in tutto il mondo, con oltre 2.000 eventi di gioco, più di 5 milioni di luoghi unici, svariati di incontri nella vita reale ed eventi spontanei organizzati dai giocatori, ciò che ha davvero messo Niantic in risalto è stato Pokémon GO.

La combinazione tra il concetto innovativo di Ingress e un noto Pokemon GO è stata vincente, e un team-up simile è in collaborazione con Harry Potter: Wizards Unite. Ma se volete davvero sapere come Niantic si è basata su Pokémon GO e cosa ha in serbo per il futuro, allora è il momento di provare Ingress Prime.

Non c'è mai stato momento migliore per cominciare

In una tavola rotonda con gli ingegneri e i marketer di Niantic, l'azienda ha spiegato come Ingress Prime intenda catturare l'immaginazione dei giocatori di tutto il mondo e tenerli in movimento. La chiave di tutto ciò sarà la capacità di reclutare nuovi giocatori: unirsi al gioco AR nel 2018 e imparare tutte le meccaniche di gioco e recuperare il ritardo con anni di storia, alleanze di portata mondiale, politica e attività comunitaria potrebbe essere scoraggiante.