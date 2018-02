LG V30 con AI: non sottovalutate la mossa del brand

Gli smartphone hanno raggiunto lo Zenit per quanto riguarda il loro sviluppo: è un miracolo scontrarsi con delle novità definibili spettacolari. Ed è comprensibile anche se non propriamente corretto.

La rivoluzione tecnologica è attualmente in atto ma riguarda delle aree non considerate così fondamentali. Le funzioni che consentono il riconoscimento delle immagini sono parte di uno sviluppo tecnologico in corso davvero emozionante. Il riconoscimento vocale, a sua volta, noto inizialmente solo grazie ai film di fantascienza, in pochi anni è diventato realtà e nei prossimi anni sarà sempre più presente nella nostra quotidianità.

Google Home Mini ed Echo Dot: piccoli e smart. / © AndroidPIT

Google ha introdotto il suo Assistant nell'ottobre del 2016. All'inizio non aveva molto senso, soprattutto per gli utenti italiani, spagnoli, francesi o appartenenti a tutti quei Paesi di cui ancora non parlava la lingua. Poco meno di un anno e mezzo dopo, l'assistente digitale si è sviluppato in modo esemplare.

Google Home e in particolare con la sua versione mini, sono divenuti dei bestseller nei mercati nei quali sono ufficialmente disponibili, anche se Amazon Alexa è riuscito a fare di meglio. L'Amazon Echo non è più un semplice oratore intelligente ora che Echo Show ed Echo Spot introducono un utile display che punta tutto sulla videotelefonia. Grazie al controllo vocale e alle connessioni Internet veloci, Amazon potrebbe presto diventare il vincitore di questa gara agli assistenti vocali smart. Ma per ora la battaglia è tutta da giocare.

Amazon Echo Show. / © AndroidPIT by Irina Efremova

LG la scorsa settimana ha annunciato che una versione aggiornata del V30 sarà la protagonista dell'MWC. Un aggiornamento che si concentra sulle funzionalità AI. Voice AI dovrebbe introdurre un numero maggiore di comandi utilizzabili con Google Assistant.

Vision AI, a sua volta, estenderà la fotocamera dello smartphone per includere il riconoscimento automatico degli oggetti per poter meglio gestire le impostazioni di esposizione corrette per il soggetto inquadrato. Ad esempio, se il V30 riconosce il piatto di pasta davanti a voi, attiverà la modalità Cibo per puntare su colori più caldi e nitidi.

Non si tratta di due novità sconvolgenti. Nessuna delle due funzionalità sbalordirà il pubblico visto che sono già state introdotte ed utilizzabili anche su dispositivi della concorrenza.

Anche LG salta nel treno dell'AI

Anche LG punta sull'intelligenza artificiale. Un annuncio noioso quello del brand? Chi sbadiglia troppo forte, forse sbadiglia troppo presto: per LG le competenze nell'intelligenza artificiale sono un'assicurazione sulla vita. Il produttore non guadagna dalla divisione mobile ma da elettrodomestici e televisori.

Chiunque passi per il booth LG non potrà che ammirare lavatrici, frigoriferi, TV e altri simili elettrodomestici. Ed è lo smartphone il centro di controllo di tutto questo ecosistema.

L'LG V30 è pronto a diventare ancora più intelligente. / © AndroidPIT

In pochi anni gli elettrodomestici standard saranno collegati alla rete attraverso dei sistemi di assistenza e con ThinQ anche LG si concentra su questo punto. In futuro anche gli smartphone verranno attratti da questo vortice. La mia impressione è che attualmente Google, Samsung ed LG stiano preparando le basi per il futuro del mercato degli smartphone. Ovviamente anche Huawei fa parte di questo gruppo leader.

Il V30 ha bisogno di una migliore fotocamera

Queste funzioni AI sono davvero ciò di cui l'LG V30 ha bisogno ? Se mi rivolgete questa domanda, vi dirò subito come la penso: molto più importante sarebbe dotare lo smartphone di una migliore fotocamera. Maper questo occorre attendere.

Chi possiede un LG V30, potrà nel mentre gioire per una cauta buona notizia, perché le funzioni AI possono essere introdotte tramite un aggiornamento del software sui modelli già rilasciati sul mercato

Pensate che LG stia facendo la mossa giusta? Come vedete lo sviluppo dell'AI nel mondo degli smartphone?