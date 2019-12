Libratone Track Air+ recensione: meglio degli AirPods

Le vere cuffie wireless, le cosiddette cuffie true-wireless, sono diventate davvero popolari. Libratone ha introdotto le Track Air+ che hanno, non solo sulla carta, tutto quello che occorre per superare gli AirPods di Apple.

Valutazione

Pro ✓ Comodi da indossare

✓ Stabili nelle orecchie

✓ Suono

✓ ANC efficace con regolazione dinamica Contro ✕ Input touch limitato a due funzioni

Belle e comode Le cuffie senza fili puntano su comfort e suono, non sull'aspetto. Le Track Air+ però possono essere descritte come delle cuffiette chic. I due auricolari sono ben lavorati e rimangono saldi nelle orecchie. Non solo i cuscinetti in silicone di varie dimensioni aiutano ma anche la forma dei perni auricolari in cui sono nascosti i componenti elettronici, batterie incluse. Le ali metalliche delle borchie auricolari non solo servono come ornamento ma contengono anche i contatti di ricarica, campi di contatto ed i microfoni per la soppressione attiva del rumore. Libratone Track Air+ belle e comode da indossare. / © AndroidPIT Con 5,6 grammi per auricolare le Libratone Track Air+ risultano leggere e per questo possono essere indossate a lungo senza fastidi. Possono essere utilizzate anche per sessioni sportive impegnative grazie alla certificazione IPX4 che le protegge da sudore e spruzzi d'acqua. La vestibilità perfetta, la lavorazione eccellente e il design elegante non bastano però a conquistare nuovi utenti, l'esperienza audio conta.

Una ANC smart Nel caso delle cuffie intra-auricolari la cancellazione attiva del rumore non è obbligatoria in quanto le cuffie sporgenti nel condotto uditivo bloccano già il rumore ambientale. Per questo motivo sono relativamente poche le vere cuffie wireless con riduzione attiva del rumore. Chi è solito viaggiare e trascorre molto tempo in aereo o in treno sa che questo rumore di sottofondo può essere coperto efficacemente solo con l'aiuto dell'ANC. Ed è qui che le Libratone Air Track+ entrano in scena. Da un lato l' ANC è efficace aspectquote> e può essere utilizzato anche quando non si ha voglia di ascoltare musica ma si vuole eliminare il rumore di sottofondo durante il viaggio. I microfoni dell'ANC possono essere utilizzati anche per bypassare la riduzione passiva del rumore. Un doppio tocco sull'auricolare e la musica scompare discretamente e si può percepire di nuovo l'ambiente circostante. Con un altro doppio tocco la musica sbiadirà di nuovo in modo discreto. Libratone Track Air+: tutto il necessario è compreso nalla scatola. / © AndroidPIT L'applicazione Libratone, che può essere utilizzata anche per tutti gli altri prodotti del produttore danese, consente di scegliere tra l'ANC manuale e la riduzione intelligente del rumore. Quest'ultima feature permette all'applicazione di regolare dinamicamente la soppressione in base al volume e al rumore ambientale. Il sistema presenta un piccolo svantaggio in quanto i due microfoni si trovano nelle punte delle ali metalliche e sono sensibili al rumore del vento. Ma anche gli altri produttori di cuffie ANC, che siano in-ear, over-ear o on-ear, hanno a che fare con questo problema. È anche possibile passare da un profilo sonoro all'altro tramite l'app: bassi extra, alti amplificati o neutri. Personalmente preferisco un suono neutro e pulito ma sono rimasto stupito dalla qualità sonora degli auricolari Libratone. Medi e alti sono bilanciati e dettagliati anche ad alto volume. A causa del design compatto delle cuffie in-ear i bassi costituiscono generalmente un punto di debolezza ma non qui! Risultano infatti potenti e il suono è ben dosato. Le Libratones Track Air+ supportano AAC e aptX. Feature pratiche per l'uso quotidiano Libratone nasconde un piccolo campo tattile nel logo del brand e basta un doppio tocco per interagire con le cuffiette. Se inizialmente sembra una scelta "limitata", dopo averle utilizzate si può apprezzare questa implementazione che evita confusione e tocchi indesiderati. Nel logo si nascondono i campi tattili. / © AndroidPIT Quando si rimuovono gli auricolari la musica dovrebbe interrompersi ma se accidentalmente si posa il dito sul sensore interno o si posano gli auricolari con l'interno verso il basso sul tavolo, la musica ricomincia di nuovo. Il mio consiglio è quindi di riporre gli auricolari direttamente nella custodia. Mono o stereo? Potete scegliere Molto interessante è la possibilità di poter utilizzare le cuffie in modalità mono, utile quando ci si sposta in bicicletta, in auto o con un E-scooter. In questo modo è possibile percepire l'ambiente circostante attraverso l'orecchio libero ed essere raggiungibile per le chiamate in arrivo.

Buona autonomia In termini di autonomia Libratone promette sei ore di utilizzo. La batteria dell'unità di ricarica dovrebbe fornire ulteriori 18 ore, per un totale di 24 ore. Le promesse sono state mantenute dal produttore danese! La custodia funge anche da base di ricarica. / © AndroidPIT I magneti che tengono in posizione gli auricolari sono relativamente robusti. Un piccolo magnete aggiuntivo assicura che il coperchio non si apra improvvisamente durante il trasporto. Libratone fornisce due modi per caricare la batteria della custodia di ricarica: via USB Tipo C o senza fili, tramite una stazione di ricarica Qi o tramite ricarica inversa su uno smartphone equipaggiato come il Galaxy S10 o il Huawei P30 Pro.