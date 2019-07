Litter-Robot 3 Connect recensione: l'extra che aspettavo!

Dopo aver visto arrivare sul mercato i robot aspirapolvere autopulenti, non mi aspettavo di certo che anche le lettiere per gatti potessero integrare una tale tecnologia. E invece mi sbagliavo! Litter-Robot 3 Connect è la lettiera autopulente che vi solleverà (quasi) per sempre da questo ingrato compito. Il tutto però ad un prezzo che difficilmente sarete disposti a pagare…

Non sarà economica, ma...

Ebbene sì, con un prezzo di vendita fissato a 500 euro questo dispositivo non è assolutamente alla portata di tutti. Tuttavia, vi è anche da considerare l’altro lato della medaglia: sebbene il costo sia particolarmente elevato, una lettiera automatizzata trasformerà il fastidioso compito di dover scavare nella sabbietta in uno più semplice: gettare un sacco della spazzatura.

Nella parte bassa della lettiera di Litter-Robot si nasconde infatti un cassetto nel quale inserire un sacchetto in cui automaticamente andranno a finire le feci del vostro amico a quattro zampe, setacciate per bene dal sistema a rotazione automatica che si attiva automaticamente non appena il gatto uscirà dalla lettiera grazie ai sensori presenti all’interno.

Questa è la lettiera perfetta per i maniaci della smart home. / © AndroidPIT

… è l’ideale per i maniaci della smart home!

Possedere questo tipo di accessorio nel mio appartamento è un piacere : chi mi conosce sa bene quanto io sia particolarmente fanatico delle automazioni. Inoltre, Litter-Robot 3 Connect si è dimostrato un plus non da poco per via del fatto che è in grado di “comunicare” con altri dispositivi smart home tramite l’integrazione con IFTTT, grazie al quale è possibile gestire qualsiasi genere di automazione.

Ad esempio, è possibile far sì che si accendano le luci non appena il gatto entrerà all’interno della lettiera e, viceversa, spegnerle quando avrà finito di fare i suoi bisogni. Oppure ancora, potrete farla comunicare con il vostro robot aspirapolvere iRobot in modo che questo possa andare a pulire intorno alla lettiera, magari solo ad orari specifici in modo da non disturbarvi la notte. Quest’ultima soluzione risulta particolarmente utile perché i gatti hanno la cattiva abitudine di “lanciare” fuori dalla lettiera della sabbietta quando escono.

Queste sono soltanto alcune delle integrazioni che è possibile sfruttare. / © IFTTT

Due aspetti fondamentali da prendere in considerazione

Dopo aver esposto qualche vantaggio di questo lussuoso accessorio, è doveroso menzionare anche gli svantaggi. Principalmente, ciò che mi ha lasciato più perplesso sono le sue dimensioni non proprio contenute . Devo ammetterlo, non mi aspettavo di certo qualcosa di contenuto come una normale lettiera, ma vedendo le foto non immaginavo potesse essere così grande!

Ci vuole un po' per abituare il gatto ad utilizzarla, ma il risultato è ottimo! / © Litter-Robot

Fidatevi di me quando vi dico che nessuna foto è realmente in grado di trasmettere lo spazio che occupa in un qualsiasi angolo della casa. Inoltre, trattandosi di un dispositivo automatizzato e, naturalmente, in grado di connettersi alla rete WIFI, necessita di un’alimentazione costante. Di conseguenza, dovrete decidere molto bene dove posizionarla perché dovrà necessariamente stare vicino ad una presa di corrente.

Più grande di quanto potessi pensare! / © AndroidPIT

Come funziona Litter-Robot 3 Connect?

Litter-Robot 3 è costituita da una sfera posta in cima al contenitore che costituisce praticamente il 90% del suo funzionamento . Questa è stata rivestita di gomma, grazie alla quale sarà possibile inserire la quantità ideale di sabbietta.

Dovrete solo preoccuparvi di inserire la lettiera all'interno della sfera. / © AndroidPIT

La magia avviene quando il gatto entra al suo interno: i sensori captano la presenza dell’animale mettendo la lettiera in una situazione di stand-by. In questo modo (in teoria) la sfera non si muoverà quando il gatto si trova al suo interno, ma soltanto una volta che sarà uscito. Dopo aver rivelato l’uscita, Litter-Robot 3 fa partire un conto alla rovescia di 7 minuti prima di far partire il ciclo di pulizia.Tramite l’app dedicata è anche possibile modificare il tempo di attesa.

Durante la pulizia, la sfera comincia a ruotare prima in un senso e poi nell’altro, facendo passare i rifiuti all’interno del contenitore sottostante. Agendo come un setaccio, questo sistema separa le feci dalla lettiera, lasciandola sempre pulita e allontanando i cattivi odori.

La rotazione automatica permette alla lettiera di setacciare le feci automaticamente. / © AndroidPIT

Pulsanti e funzionalità

Litter-Robot 3 Connect dispone di un totale di 4 pulsanti fisici posti nella parte frontale , insieme a 3 led di colore diverso che vi aiuteranno a comprendere in quale stato si trova la vostra lettiera. Andiamo con ordine:

pulsante di accensione e spegnimento;

pulsante Cycle: avvia manualmente il processo di pulizia;

pulsante Empty: svuota completamente la lettiera per poter cambiare la sabbietta;

pulsante Reset: annulla qualsiasi operazione in corso;

Timing (luce rossa): si accende durante il conto alla rovescia prima dell’avvio del processo di pulizia;

Cycling (luce gialla): si accende durante il processo di pulizia;

Ready (luce blu): sempre accesa per indicare che la lettiera è in funzione; si spegne solo durante il ciclo di pulizia.

Anche se completamente automatica, ogni tanto ci vuole un tocco manuale. / © AndroidPIT

Vale la pena acquistare Litter-Robot 3 Connect?

Beh, se potete permettervi di spendere 500 euro senza problemi e, soprattutto, se possedete più di un gatto, direi proprio di sì. Una lettiera smart e completamente automatizzata vi libererà da parecchio stress e già questo basta a compensare la spesa.

Litter-Robot è l'extra che aspettavo all'interno della mia smart home! / © AndroidPIT

Inoltre, avere questo genere di dispositivo vi permetterà di allontanarvi da casa per lunghi periodi, come un intero week-end, ad esempio, senza dover pensare troppo alla pulizia della lettiera.