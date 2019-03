Stando allo studio di Indeed, questa occupazione sarebbe attualmente la migliore che vi possa capitare e viene dimostrato da tutta una serie di statistiche: si stima infatti che il numero di offerte di lavoro per questo impiego sia aumentato del 344% tra il 2015 e il 2018, con un stipendio base annuo stimato a 146085 dollari (che sarebbe ben al di sopra dello stipendio medio delle 25 migliori professioni degli Stati Uniti).

L'intelligenza artificiale, il settore del futuro. / © sdecoret/Shutterstock

Queste cifre non sono sorprendenti, è ovvio che il mercato della tecnologia (e soprattutto quello relativo all'intelligenza artificiale) sono in piena espansione. I dati sono ovunque, il mondo della tecnologia sta costruendo le sue fondamenta anche sui dati privati e questo non potrà che peggiorare, nel bene e nel male.

Tutte le professioni legate a questa tecnologia sono quindi in crescita, soprattutto nel mercato dell'informatica, che ha già avuto molto successo in passato. Naturalmente, l'uso di queste tecnologie porta a problemi etici, ma dobbiamo mantenere uno sguardo positivo, se l'IA causa problemi tra le relazioni politiche, ciò permette anche di compiere progressi in campo medico. Per il resto, l'intelligenza artificiale potrebbe essere già fuori controllo.

In ogni caso, senza molte sorprese, gli Stati Uniti rappresentano un vero e proprio Eldorado per i data worker: molto lavoro e molti soldi da guadagnare. L'Europa invece è molto più indietro e ha meno da offrire, ma questo boom offre chiaramente una prospettiva per il futuro.