Mate 30 Pro: le prime foto svelano i piani di Huawei

Huawei prevede di annunciare la serie Mate 30 alla fine dell'estate. Fino ad allora, i fan sono in attesa di rumor o leak per scoprire maggiori informazioni. Saranno dunque felici di sapere che in questi giorni sono comparse delle immagini che rivelano un dettaglio di questa nuova serie: un nuovo modulo fotografico.

Slashleaks, noto per i suoi leak, è stato il primo a condividere la foto sui suoi canali ufficiali. È dunque possibile vedere un guscio trasparente, con un enorme foro sul retro in cui verrà alloggiato il comparto fotografico. Considerando le proporzioni, ci aspettiamo un modulo piuttosto grande (stavolta di forma circolare anziché quadrato).

Poco più tardi hanno cominciato ad apparire in rete i primi render 3D, grazie ai quali è possibile farsi un'idea maggiore di come potrebbe apparire il Mate 30 Pro.

Huawei Mate 30 is said to be invincible.



Based on previous generations, both front & back of the Pro should be symmetrical.

Pics - See watermark pic.twitter.com/ERWmDjiUks