Mellow Drive: lo skateboard elettrico fai da te

Tutto diventa elettrico, non solo scooter, bici e monopattini ma anche gli skateboard. In questo articolo vi mostriamo come è facile assemblare il vostro e-skateboard o longboard Mellow Drive!

Cos'è Mellow Drive?

Il Mellow Drive è un kit e-skateboard che potete usare per dotare il vostro skateboard di motore e telecomando. Il fornitore di base ad Amburgo offre anche degli skate complete. Il sistema include anche un'applicazione per Android e iOS che permette di accoppiare lo smartphone allo skateboard.

Non è economico. La Mellow Drive S, la cui velocità è limitata a 25 km/h, costa 699 euro e non include l'asse anteriore. Il Mellow Drive con una velocità massima superiore costa 999 euro. Il kit completo, compreso il corrispondente asse anteriore, costa 1089 euro. Il fornitore offre skateboard elettronici pronti all'uso a partire da 899 euro.

Il kit Mellow Drive. / AndroidPI

Come costruire lo skate elettrico?

È estremamente semplice, tranquilli. Tutto ciò di cui avete bisogno sono gli otto bulloni e dadi forniti con il Mellow Drive Kit. Si avvita l'asse normale davanti alla tavola, quello con il motore dietro, ed è fatta. È davvero un gioco da ragazzi, soprattutto perché Mellow fornisce anche gli strumenti giusti. Le ruote sono piuttosto grandi di diametro, quindi vi consiglio di comprare gli assi e le ruote di Mellow.

In linea di principio è possibile avvitare gli assi su qualsiasi tavola. I quattro fori del ponte sono gli stessi ovunque. Potete anche acquistare una tavola da Mellow, ma il design non mi ha convinto.

Le ruote della Mellow Drive sono piuttosto grandi. AndroidPIT

Costruire una tavola esclusiva

Se desiderate una tavola esclusiva potete costruirla voi stessi. Ho costruito due tavole, la seconda ha funzionato molto meglio della prima. In linea di principio, ho seguito questo manuale abbastanza semplice, facile da implementare. Tuttavia vi sono delle cose che avrei fatto diversamente. Se anche voi desiderate costruire una longboard vi suggerirei di procedere in questo modo:

Non trattate la resina epossidica con un rullo, basta versarla e se necessario spalmarla con un bastone o un attrezzo simile. Il rullo assorbe molto e non rende la superficie più uniforme.

Raddoppiate le quantità della resina indicate nelle istruzioni. Fatelo anche lateralmente, renderà la superficie più liscia.

Tre strati di legno di 4 mm di spessore possono essere un po' eccessivi. Due dovrebbero essere sufficienti, altrimenti provate con due da 3 mm e uno da 4 mm, dovrebbero essere sufficienti. La tavola risulterà anche più leggera.

I tappetini in fibra di vetro non devono avere lo spessore specificato, è sufficiente un massimo di 300 grammi per metro quadro, sono accettabili anche 150 grammi.

Indossate i guanti!

Costruendo la tavola risparmierete qualcosa rispetto ad acquistare uno skateboard, ma il risparmio non è poi così tanto. Va però detto che costruirlo è davvero divertente!

Io ho costruito la mia tavola! / AndroidPIT

Come funziona Mellow Drive?

Non potree semplicemente stare in piedi sulla tavola, premere il telecomando e guidare. Come con la maggior parte degli scooter elettrici, è necessario utilizzare il piede per iniziare. Fate rotolare la tavola, premete il telecomando verso l'alto e si parte.

In modalità principiante l'e-skateboard Mellow Drive può viaggiare fino ad un massimo di 10 km/h, perfetta per iniziare. La seconda modalità, Eco, raggiunge i 25 km/h ed è abbastanza veloce. Si dovrebbe davvero lasciare la modalità Pro ai professionisti, dato che il Mellow Drive può raggiungere i 40 km/h che possono diventare rapidamente molto pericolosi. In modalità Endless, il motore supporta semplicemente la velocità alla quale si spinge con i piedi.

Con l'impostazione più veloce, la tavola Mellow Drive è troppo veloce per me. / AndroidPIT

Non sono più il miglior skateboarder. La modalità Eco è troppo veloce per me a tutto gas, specialmente quando il terreno è accidentato. Lo skateboarding con il Mellow Drive è in grado di gestire la pavimentazione più leggera, ma nonostante le grandi ruote, può ancora accadere che la tavola si fermi su un sentiero ripido. Sull'asfalto fresco o su superfici generalmente lisce, utilizzarlo è molto divertente.

Dovrete trascinarvi dietro la tavola quando la strada non è delle migliori. Il motore e la batteria sono molto pesanti. Quando ho testato il Mellow Drive, ho sudato solo quando me lo sono portato dietro perché avevo paura di una caduta.

Portarsi dietro la tavola è faticoso. / AndroidPIT

L'accelerazione del motore è abbastanza regolare, ci si abitua abbastanza velocemente. Occorre fare pratica con il freno. La batteria del Mellow Drive è sostituibile. Secondo il produttore, può percorrere dai 12 ai 15 chilometri con una sola carica. Si può ottenere qualcosa in più se non si va troppo veloce. Con il caricabatterie standard, la batteria è carica in 3 ore e mezza, il caricabatterie rapido impiega 45 minuti.

Il telecomando è facile da usare, il meccanismo a scorrimento funziona perfettamente. È possibile cambiare modalità durante la guida premendo il tasto singolo. Il collegamento tra lo skateboard e il telecomando è pronto in pochi secondi dopo l'accensione. Ho usato l'applicazione esclusivamente per il primo accoppiamento.

L'applicazione Mellow non è necessaria su base giornaliera. / AndroidPIT

Conclusione

Il Mellow Drive è divertente da usare, anche se diventa pericoloso ad alta velocità, almeno con le mie capacità di guida. Richiede una certa pratica. Tuttavia il suo prezzo rimane alto e fino a quando le normative sugli skateboard elettrici non saranno più chiare, non posso raccomandare l'acquisto del Mellow Drive.