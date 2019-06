Mentre iPad domina, Lidl e il suo robot da cucina sono nei guai

Vincitore della settimana: iPad

La notizia della settimana scorsa non è stata una vera e propria sorpresa: Google ha deciso di abbandonare i l mercato dei tablet, cancellando persino la produzione di due nuovi dispositivi. Naturalmente, il software sarà ulteriormente sviluppato anche in vista dei grandi schermi. Tuttavia, abbandonando il proprio hardware, il gigante della ricerca ammette indirettamente di non poter competere con iPad.

iPad è senza dubbio il tablet preferito degli utenti. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Perdente della settimana: Monsieur Cuisine Connect

Il perdente della settimana è sicuramente presente nelle cucine di molti dei nostri lettori. Monsieur Cuisine Connect, il cosiddetto clone del Bimby, è diventato estremamente popolare a causa del suo prezzo particolarmente accessibile. Sfortunatamente, questo prezzo si riflette sulla sicurezza del dispositivo. Pare infatti che il robot da cucina nasconda un microfono inutilizzato, ma comunque funzionante.

Ma non solo: Monsieur Cuisine Connect fa girare Android 6.0 , una versione particolarmente obsoleta e quindi vulnerabile. Come spiegano gli esperti di tecnologia, “il sistema operativo non richiede alcuna autorizzazione per l'utilizzo del microfono”.

Quali sono stati i vostri vincitori e perdenti della settimana appena trascorsa?