Microsoft apre le porte ad Amazon: Alexa e Windows sempre più vicini

Questa modifica consentirà agli assistenti di terze parti di attivarsi tramite la pronuncia di parole chiave anche quando un PC Windows è bloccato. Pur trattandosi di un cambiamento relativamente piccolo, mostra però il modo in cui Microsoft sia aperta ad un ecosistema più libero.

Amazon è uno dei produttori che sta spingendo maggiormente da questo punto di vista e abbiamo potuto constatare un netto miglioramento della sua app Alexa per Windows 10, a seguito anche dell'attivazione della famosa hotword all'inizio di quest'anno. Microsoft e Amazon hanno inoltre già dato prova in passato di voler collaborare per integrare i loro due assistenti vocali, Cortana e Alexa.

Alexa sta per ottenere maggiore spazio all'interno di Windows 10. / © AndroidPIT

Tuttavia, Microsoft non intende abbandonare lo sviluppo di Cortana. Per l'azienda di Redmond è ancora oggi molto importante e sta pianificando di apportare alcune modifiche al suo assistente nell'aggiornamento con nome in codice 19H2 in arrivo a settembre.

Utilizzate Cortana? Siete d'accordo con l'idea di Microsoft di dare spazio anche alle soluzioni di terze parti?