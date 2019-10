Così Microsoft sfida iPad Pro, Galaxy Fold e MacBook Air

A Berlino Panos Panay, product manager di Microsoft, ha svelato i nuovi prodotti del gigante americano alla stampa europea 15 giorni dopo l'evento globale tenutosi a New York. Ora i progetti del marchio e le sue ambizioni in un mercato ultra competitivo sono chiari!

Microsoft ha deciso di affrontare l'autunno con tante nuove funzionalità. L'azienda di Redmond crede più che mai nella linea di hardware Surface, che cresce anno dopo anno. Il marchio si è affermanto con successo nel mercato dei computer e dei tablet non solo tra i professionisti ma anche in una più larga scala. Non sorprende quindi vedere Microsoft annunciare i suoi nuovi prodotti proprio ora.

Il futuro del PC e della telefonia mobile

Sì, Microsoft non ha ancora chiuso il capitolo smartphone. Anche se i Windows Phone non esistono più, l'azienda americana intende svolgere un ruolo sul mercato proponendo uno smartphone pieghevole atipico chiamato Surface Neo.

A differenza di Samsung Galaxy Fold o Huawei Mate X, l'azienda di Seattle ha preferito adottare un doppio schermo da 5,6 pollici separato da due cerniere metalliche a 360° che moltiplicano le configurazioni. Un modo per evitare le preoccupazioni di Samsung sulla fragilità dello schermo, offrendo agli utenti l'opportunità di godere di due schermi per ottimizzare la produttività.

Con Surface Duo Microsoft vuole entrare in una nuova era mobile. / AndroidPIT

Il dispositivo, che non abbiamo potuto prendere in mano perché non ancora ultimato, riesce a sorprendere. Il suo design sottile e la sua semplicità seducono. Microsoft ha inoltre scelto Android come sistema operativo. Per Panos Panay si è trattato di una scelta ovvia perché la più adatta a questo formato.

Proprio come Windows 10X lo è per il Surface Duo. In termini di fotografia Panay ha promesso che Surface Duo offrirà una superba fotocamera. Il dispositivo pieghevole segue lo stesso principio ma lo applica ad un tablet con un doppio schermo LCD da 9 pollici che, se unito, crea uno schermo da 13 pollici.

La cerniera è ovviamente visibile. / AndroidPIT

Entrambi i dispositivi sono interessanti ma purtroppo ci vorrà un anno prima di poterli acquistare. Microsoft parla di fine 2020. A questo proposito, Microsoft si comporta un po' come una casa automobilistica che svela la sua concept car. L'azienda americana vuole sottolineare la direzione su cui il mercato si sta muovendo ed incoraggiare altri produttori ad adottare questi formati. Personalmente non vedo l'ora di provare Surface Duo e Neo.

È possibile aggiungere una tastiera a Surface Duo e Neo per una maggiore produttività. / AndroidPIT

La sfida con MacBook Air, iPad Pro e altri Pixelbook

Oltre a Surface Neo e Duo, la maggior parte degli annunci Microsoft sono stati dedicati ai nuovi laptop Surface Laptop 3 e ai nuovi tablet Surface Pro 7 e Surface Pro X. Il primo è un computer progettato per competere con il Macbook Air e rimanere competitivo nel segmento ultraportatile a circa 1149 euro.

Disponibile nel formatoda 13,5 pollici, il Surface Laptop 3 dispone di un touchscreen e di un processore Intel di 10a generazione (i5 e i7) con 8 o 16GB di RAM. Per la prima volta sono disponibili modelli da 15 pollici dotati di processori AMD. Surface Laptop 3 include un disco rigido SSD rimovibile, una porta USB-C e una porta USB-A oltre ad un touchpad più grande per gli utenti privati. Il suo prezzo? A partire da 1169 euro.

Surface Pro X è il miglior rivale dell'iPad Pro. / AndroidPIT

Oltre ad aggiornare il suo Surface Pro con un nuovo modello equipaggiato con i più recenti processori Intel Core della decima generazione (899 euro a partire da questo mese), è soprattutto il Surface Pro X ad incuriosire. Il primo tablet Microsoft ad avere il proprio processore progettato in collaborazione con Qualcomm, offre un design più sottile rispetto al Surface Pro (7,3 mm contro 9 mm).

Per nomadi digitali (774 grammi), Surface Pro X è sicuramente il prodotto di maggior successo in casa Microsoft. Un dispositivo ibrido tra computer e tablet, dotato di uno schermo da 13 pollici (2880 x 1920 pixel) luminoso e adatto a tutti gli usi, sia ricreativi che che professionali. Lanciato a 1169 euro in nero, Surface Pro X ha tutto quello che serve per competere con l'iPad Pro, soprattutto perché offre una maggiore versatilità grazie alla sua tastiera staccabile che ospita la stilo.

Opinion by Pierre Vitré Microsoft è al momento più innovativa di Apple Cosa ne pensi? 50 50 1 votante

Questo 2019 è davvero promettente. Microsoft, 7 anni dopo il lancio di Surface, si propone con delle vesti più mature che guardano al futuro. Stavolta software e hardware sono ottimizzati più che mai e i 3 nuovi prodotti annunciati potrebbero rapidamente diventare dei bestseller da piazzare sotto l'albero di Natale.

Cosa ne pensate delle novità annunciate da Microsoft?