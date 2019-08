Quando si parla di sicurezza, nulla deve essere lasciato al caso. Come scegliere l'app sul Google Play Store che permette di rendere sicuro un tablet o uno smartphone Android quando ad utilizzarlo è un bambino? Ecco la nostra selezione delle migliori app Android per il controllo genitori per consentire ai vostri bambini di divertirsi in totale sicurezza.

Perché il controllo genitori è importante

La tecnologia mobile fa parte della nostra quotidianità e di quella dei nostri bambini. I nativi digitali, così definiti, sono abituati ad aver le mani occupate con smartphone e tablet per giocare o guardare cartoni animati. In tutto questo non vi è nulla di male ma è importante che il tempo trascorso dai bambini con questi dispositivi e la tipologia dei contenuti mostrata venga continuamente monitorata dagli adulti. Ed è qui che entrano in gioco le app dedicate al controllo genitori: dei servizi pensati per limitare l'accesso a contenuti specifici per tutelare la sicurezza dei bambini e dei contenuti stessi.

Una cosa è certa: la miglior sicurezza… siete voi stessi. Insegnate ai più piccoli come funziona il dispositivo e monitoratene l'uso. Questi soni i migliori consigli di sempre! Almeno in teoria, perché sappiamo bene che in pratica non tutto fila liscio come vorremmo. Inoltre tutto dipende anche dall’età dei bambini. Le applicazioni presenti in questo articolo hanno i loro punti di forza, ma mostrano anche alcuni svantaggi che variano a seconda dell'uso desiderato.

Opinion by Jessica Murgia Limitare l'accesso ad alcuni contenuti specifici è fondamentale quando si affida uno smartphone o un tablet ad un bambino Cosa ne pensi? 50 50 884 votanti

Le migliori app per il parental control

Google Family Link: la proposta di Google

La soluzione gratuita di controllo parentale di Google potrebbe non essere solida come altre opzioni a pagamento di cui parleremo più avanti, ma fa il suo lavoro. Con Family Link è possibile creare per il vostro bambino un account Google speciale che consente di accedere ai servizi di Google lasciandovi il controllo della situazione.

Le funzionalità includono l'approvazione o il blocco del download di app, il monitoraggio del tempo di visualizzazione per app e l'impostazione dei limiti giornalieri e il blocco del dispositivo da remoto per imporre una pausa per la cena o l'ora di andare a letto. Esistono alcune notevoli limitazioni, come la mancanza di tracciamento della posizione e il fatto che l'app è disponibile solo per i dispositivi Android.

Un'app gratuita che fa il suo lavoro nonostante offre opzioni limitate. / © AndroidPIT

Spazio Bimbi Parental Control: un'app che va dritta al sodo

Questa è una delle applicazioni più note dedicate al controllo genitori. Kids Place consente di limitare l'accesso e di selezionare le app e le funzioni che si desiderano rendere disponibili sullo smartphone o sul tablet quando sono nelle mani di un bambino.

Si tratta di un launcher che include diverse opzioni, tra cui la possibilità di creare più profili personalizzabili (cliccando su Gestione utente), bloccare il tasto home, disattivare le connessioni wireless o riavviare automaticamente le app quando chiuse accidentalmente. Per utilizzarla e poter modificarne le impostazioni dovrete inserire un codice PIN: fate attenzione a non dimenticarlo o dovrete contattare il team dell'app!