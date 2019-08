Le migliori app per incontrare l'anima gemella

Potrete inoltre aggiungere al vostro profilo nuovi video, verificare il vostro account con una fotografia, inviare messaggi privati, video-chattare, dare un'occhiata ai contatti che hanno visualizzato il vostro profilo ed esplorare i dintorni per visualizzare le persone attive nella vostra zona e mettervi subito in comunicazione con chi vi ispira di più.

Una volta scaricata l'app ed eseguito l'accesso tramite Facebook dovrete confermare alcuni dati personali prima di poter esplorare la galleria dei contatti. L'interfaccia è molto semplice da utilizzare ed offre diverse sezioni di cui Incontri funziona in modo molto simile a Tinder , permettendovi di scegliere i contatti che vi piacciono e rifiutare quelli che non rispecchiano i vostri gusti.

Badoo è un evergreen che resiste ai colpi del tempo. Una delle migliori app dedicate agli incontri e, perché no, un luogo virtuale nel quale incontrare l’anima gemella, Badoo è nato come piattaforma web per poi evolversi ed aggiornarsi con i tempi mobile. Lo scopo dell'app rimane lo stesso: permettervi di entrare in contatto con persone interessanti e nelle vostre vicinanze.

Se la persona interessata avrà a sua volta scelto il vostro profilo, verrete contattati. Semplicissimo! Il successo di quest'app è in parte dovuto al fatto che non c'è bisogno di condividere le proprie informazioni personali con sconosciuti prima del vero incontro.

Funziona in modo facilissimo e una volta che avrete creato il vostro profilo ed impostato le vostre preferenze di sesso, età, vicinanza e notifiche che desiderate ricevere, potrete esplorare il database e sfogliare tra le persone compatibili presenti nella vostra zona. Avete trovato una faccia interessante? Trascinate la foto verso destra per accettare o verso sinistra per rifiutare un eventuale collegamento. In alternativa potrete selezionare rispettivamente il cuoricino verde o la X rossa.

Non avete mai sentito nominare Tinder? Impossibile, è sullo smartphone di tutti ed è l'applicazione perfetta per fare incontri, anche del terzo tipo. Non importa che siate alla ricerca dell'amore della vostra vita, che vogliate passare una serata in compagnia o che cerchiate invece un'avventura estiva, Tinder troverà la persona giusta per voi a seconda delle preferenze impostate sul vostro profilo.

POF è un'app utilizzata ancora poco in Italia, ma vi sarà utile per cercare persone al di fuori dei confini nazionali. La configurazione iniziale richiede più tempo e dovrete inserire tutta una serie di dati personali e rispondere a domande specifiche sui vostri interessi personali prima di poter esplorare il database. Una volta al suo interno potrete contattare i profili che più vi interessano ed iniziare subito a messaggiare.

POF sta per Plenty Of Fish, dalla frase plenty of fish in the sea ad indicare l'abbondanza di persone interessanti nel mondo con le quali poter entrare in contatto ed iniziare una relazione. Il servizio è ben sviluppato e utilizzato da tantissimi utenti in tutto il mondo e tra loro potrebbe esserci la vostra anima gemella.

Come in Tinder è possibile scegliere le persone per le quali nutrite un particolare interesse ed eliminare dalla lista quelle che invece non fanno proprio per voi, ma si amplia il raggio d’azione perché potrete inviare oltre ai soliti messaggi anche baci virtuali ed emoticon. Attenzione però, questo genere di interazioni possono comportare acquisti in-app.

Grindr: chat e incontri gay

Grindr, l'avrete già sentita nominare, è un'app per incontri che ha spopolato tra la comunità maschile gay e bisessuale. L'app, oltre ad aiutare chi va alla ricerca di un appuntamento nel senso più tradizionale del termine, pensa anche a tutti coloro che vogliono divertirsi in modo più frivolo.

Un po' come Lovoo, quest'app mostra gli utenti più vicini a voi grazie ad un localizzatore GPS e permette di entrare in contatto con loro immediatamente tramite messaggi. Ogni profilo mostra chiaramente le informazioni più importanti di ogni contatto come età, altezza, peso ed il tipo di relazione di cui sono in cerca per darvi l'opportunità di capire subito se avete di fronte la vostra anima gemella. Con Grindr è possibile chattare ed organizzare incontri con la futura "anima gemella" in ben 196 Paesi al mondo.

Grindr sfrutta la vostra posizione per trovare persone interessanti nei dintorni. / © AndroidPIT

Happn: per incontrare le persone incrociate per caso

Come Tinder, anche Happn sfrutta la vostra posizione per andare alla ricerca della vostra anima gemella. L'app vi permetterà di incontrare quelle persone che avete notato per strada, sulla metropolitana, o mentre facevate la spesa al supermercato ma che non avete avuto il coraggio di fermare.

Se la persona che avete davanti è registrata ad Happn, l'app visualizzerà il suo profilo nella vostra timeline. Proprio da questa sezione potrete scoprire quante volte avete incrociato casualmente la stessa persona, il giorno e l'ora. E' inoltre possibile mettere un Like anonimo ai profili che ritenete più interessanti: solo se l'interesse è ricambiato prenderà avvio un Crush e potrete iniziare a messaggiare. Un'app semplice ed intuitiva che si basa sul concetto della reciprocità: riceverete i messaggi solo dai profili ai quali avete assegnato un Like!