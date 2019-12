Le migliori app per i vostri auguri di Natale personalizzati

Volete inviare ai vostri cari più di un semplice Buon Natale? Volete sorprenderli con un biglietti di auguri originale e personalizzato? In questo articolo vi mostriamo cinque modi per trasformare le vostro foto ed i vostri video in degli originali biglietti di auguri!

Christmas Photo Frames, Effects & Cards Art

I creatori dell'app Photo Lab forniscono una versione speciale per il Natale nel Play Store. Le cornici natalizie (non certo definibili sexy) utilizzano per lo più temi generati dagli utenti: alcuni sono veramente semplici ma altri vi sorprenderanno per i dettagli.

L'applicazione raggruppa tutti gli effetti e la versione natalizia propone subito i filtri a tema! L'app però propone anche alcuni interessanti effetti natalizi nelle altre categorie. Tutto quello che dovrete fare è selezionare una vostra foto o dei vostri cari e personalizzarla con gli strumenti offerti dall'app.

Due tap ed il gioco è fatto: i filtri sono estremamente facili da usare. / © AndroidPIT

Il pacchetto Pro, che libera l'applicazione dalla pubblicità e dalla filigrana e sblocca alcuni filtri aggiuntivi, costa 81 centesimi. In alternativa l'applicazione permette di utilizzare gli effetti professionali dopo un video commerciale.

ElfYourself®: elfi danzanti

Elfyourself.com è un intramontabile classico! Dal 2006 il servizio ha prodotto centinaia di milioni di video a tema elfo e nel 2019 è finalmente disponibile anche su smartphone tramite app. La funzionalità è molto semplice: sono necessarie una o più foto per personalizzare gli elfi con i vostri selfie, selezionare un tema ed il video è pronto!

Amici e parenti nei panni di un elfo: da provare! / © AndroidPIT

In totale ElfYourself offre 19 diversi video-musical. Due di essi sono gratuiti, per gli altri occorre spendere 1,09 euro a pezzo. Tutti i 19 stili sono disponibili a 8,49 euro. Alcuni dei balli offrono anche una versione AR dove è possibile far ballare i personaggi sul tavolo di casa!

JibJab: si canta!

La cattiva notizia prima di tutto: JibJab non è gratuita. Se oltre a creare i video desiderate anche inviarli ai vostri cari dovrete creare un account di pagamento. Nell'app per smartphone l'abbonamento mensile costa 3,19 euro, sul sito web è possibile risparmiare una ventina di dollari. Il fornitore dell'app non ha ancora installato alcuna protezione contro i registratori di schermo sulla schermata di anteprima che mostra parte del video.

Scattate un selfie e aggiungete il vostro volto ai biglietti di auguri. / © AndroidPIT

L'applicazione è molto semplice da usare: potete creare un database di volti. Poi si passa al casting: per i vari video sono necessari da una a cinque facce e vi basta trascinarli e rilasciarli sui personaggi mostrati nel biglietto virtuale. L'applicazione esegue il rendering del video in circa 30-60 secondi. Sì, i risultati sono davvero divertenti ed i 3,19 euro valgono davvero la pena!

I video di JibJab sono davvero molto divertenti. / © AndroidPIT

Chiamate e video da Babbo Natale

Beh, siete stati bravi quest'anno? Con questa applicazione è possibile giocare a Babbo Natale e inviare messaggi video personali nelle vesti del dolcissimo e barbuto Santa. Basta digitare alcune delle informazioni personali del destinatario e l'applicazione genera video con i saluti di Babbo Natale.

Con questa app è possibile generare messaggi di benvenuto personalizzati. / © AndroidPIT

Purtroppo l'applicazione supporta attualmente inglese, spagnolo e francese. Almeno per i più piccoli i video potrebbero essere piuttosto difficili da capire ma l'applicazione offre un "Reaction Recorder" che filma i bambini che guardano i video con la fotocamera frontale.

L'app offre tre video gratuiti: uno per bambini, uno per adulti e uno con gli auguri di Babbo Natale. I programmatori dell'applicazione richiedono 5,49 euro per i video aggiuntivi. Tutti i 15 video del pacchetto costano 13,99 euro.

Cornici natalizie per le vostre foto

Non è facile trovare una buona applicazione che offra delle belle cornici a tema. La maggior parte delle app natalizie a quattro stelle disponibili sul Google Play Store sono zeppe di pubblicità, scomode da usare e con funzionalità limitate.

Quest'applicazione completamente gratuita di cornici natalizie regala dei bei biglietti da visiti. La selezione è molto ampia: ci sono centinaia di cornici diverse e di ottima fattura, vari effetti di immagine, strumenti di testo e undici barbe, cappelli di Natale e altre sovrapposizioni in stile cartoon.

Sbizzarritevi con queste originali cornici natalizie! / © AndroidPIT

Quali applicazioni avete usato finora per i vostri auguri di Natale? Siete disposti a pagare qualche euro per un biglietto d'auguri o videoclip particolarmente divertente?