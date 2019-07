Le migliori app per godervi al meglio le vostre serie TV preferite

Drogati di serie televisive? Avete perso ore di studio a guardare The Walkind Dead o rischiato amicizie in una discussione accesa sui prossimi episodi di Narcos? Non vi perdete una puntata di Stranger Things e siete già in crisi all'idea di dover aspettare un anno per la nuova serie di La casa di carta? Ecco per voi le migliori app per seguire le serie TV su Android!

Guardare le serie TV sullo smartphone

Seguo almeno tre serie televisive contemporaneamente al momento, senza contare le repliche che mi riguardo nei tempi morti, nell'attesa che escano episodi nuovi, e diventa sempre più difficile ricordarsi quando usciranno le nuove puntate. Con le migliori applicazioni Android dedicate alle serie TV non solo riuscirete a guardare in qualsiasi momento, internet permettendo, i vostri programmi preferiti, ma avrete sempre a portata di mano un calendario aggiornato con tutte le puntate in arrivo.

Se siete dei veri patiti di serie TV, sicuramente non vi mettereste mai a guardare l'ultimo episodio di Game of Thrones sul display del vostro Android, anche se siete in possesso di un gigantesco Huawei Mate 20 X, semplicemente perché volete godervi al massimo scene avvincenti, musiche incalzanti e dialoghi intriganti.

Ma nel caso in cui vi doveste trovare in vacanza dai nonni o in viaggio di lavoro all'uscita della prossima puntata della vostra serie TV preferita, avere a portata di touch l'app giusta potrebbe tornarvi utile. In questo modo potrete tenere a bada la vostra sete da serie TV senza crisi d'asma o malesseri improvvisi.

Netflix: serie TV e film sempre a portata di mano

L'app di Netflix è una di quelle che potrebbe fare al caso vostro. Se siete già abbonati al servizio, l'applicazione Android, dall'interfaccia intuitiva e perfettamente ottimizzata per schermi di smartphone o tablet, vi permetterà di rimanere sempre al passo con le ultime puntate uscite anche quando siete in viaggio. Purtroppo non troverete tutte le serie TV, ma potete star certi di trovarne una grandissima selezione che va oltre alle serie Netflix.

Se non avete ancora attivato un account Netflix, vi consiglio almeno di fare la prova gratuita di un mese, che vi permetterà di scoprire se la lista di serie TV e film a disposizione può fare per voi. L'abbonamento di base costa 7,99 euro al mese (utilizzabile su un unico dispositivo) , quello standard 11,99 (utilizzabile su due dispositivi e accesso al FullHD) e quello premium invece 15,99 (utilizzabile su quattro dispositivi e qualità in UltraHD), ma troverete maggiori informazioni alla pagina ufficiale. L'applicazione invece è completamente gratuita, ma naturalmente per sfruttarla dovrete accedere al vostro account.

Da menzionare la modalità offline: potrete scaricare (su memoria interna o scheda SD) le vostre puntate preferite in diversi formati, a seconda dello spazio a disposizione del vostro dispositivo, per poterle poi guardare quando siete a corto di WIFI e connessione dati. Una volta scaricati, ritroverete gli episodi nella sezione I miei download.

E per i fan sfegatati di Netflix arriva in aiuto anche Upflix, l'app pensata per aiutarvi a destreggiarvi nel vasto catalogo Netflix. Grazie a questo servizio potrete rimanere aggiornati sui nuovi episodi e sui nuovi film disponibili sulla piattaforma e, quando non sapete proprio cosa guardare, potrete sfruttare la Modalità Roulette: create i filtri sulla base delle categorie Netflix e l'app vi consiglierà cosa guardare sulla base delle vostre preferenze.

Upflix non è un'app associata a Netflix ma è pensata per gli appassionati del servizio.

Serie TV: tutte le puntate viste e quelle in arrivo

Quest'app è scaricabile gratuitamente dal Play Store e vi aiuterà a tenere sotto controllo tutte le vostre serie televisive preferite. Una volta lanciata l'app potrete cercare le serie che state seguendo e delle quale non volete perdervi neanche un episodio, semplicemente scrivendone il titolo nella barra di ricerca. Selezionando il simbolo + in alto a destra una volta trovata, la salverete alla vostra lista di preferiti.

Alla fine della selezione, e so che ci metterete un po' ad aggiungere al vostro elenco tutte le serie che seguite, dalla schermata iniziale potrete creare delle liste personalizzate grazie al menu a tendina in alto a destra prima della lente d'ingrandimento. Io ad esempio ho una lista per gli show divertenti ed una per quelli drammatici. Di ogni serie potrete inoltre visualizzare moltissime informazioni aggiuntive (stagioni, attori, feedback degli utenti, puntate rimanenti e molto altro ancora), o selezionare gli episodi che avete già visto per non confondervi all'uscita di una nuova puntata e rimanere sempre al passo.

Informazione di vitale importanza: per ogni serie TV avrete la possibilità di vedere quando verrà mandato in onda il prossimo episodio ed attivare una notifica, in questo modo potrete organizzare le vostre settimane e preparare i pop-corn con tutta calma, senza rischiare di rimanere indietro. Un'applicazione completa, che vi permette di visualizzare non solo tutte le stagioni di una serie, ma anche ogni singola puntata nel dettaglio. In qualsiasi momento, dalla schermata iniziale, potrete svogliare i tab per leggere le ultime news del mondo delle serie TV, visualizzare quelle da voi seguite e dare un'occhiata ai prossimi episodi in arrivo. Più completa di così?