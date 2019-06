Date un nuovo look alla lockscreen del vostro Android

Ava Lockscreen: il meglio di Android e iOS!

Una delle migliori app dedicate alla lockscreen aggiornate per supportare in modo ottimale anche gli smartphone più moderni. Con un look pulito, ordinato e delle animazioni curate nei dettagli, Ava lockscreen è forse il migliore blocca schermo di terze parti per Android.

Completamente personalizzabile, permette anche di aggiungere dei widget alla lockscreen esattamente com'era possibile sule vecchie versioni di Android.

Lyrics Lockscreen di Musixmatch: i testi delle canzoni a portata di mano

Questa particolare lockscreen è realizzata dagli stessi creatori dell'app Musixmatch, come il nome suggerisce. L'applicazione permette il riconoscimento e la sincronizzazione dei testi con la musica in riproduzione nell'ambiente.

Ora, con questa lockscreen dedicata agli amanti della musica, tutta la tecnologia di Musixmatch arriva sulla vostra schermata di sblocco e funziona con la maggior parte dei player musicali disponibili su Android! Sicuramente vale la pena darci un'occhiata anche se è bene tenere a mente che non si tratta della lockscreen più sicura in assoluto...

Hi Locker: personalizzazione a basso costo

Hi Locker offre dei collegamenti rapidi simili alla vecchia CyanogenMod, funziona tenendo premuto un pulsante e scorrendo verso una delle applicazioni preferite per aprirla rapidamente dalla schermata di blocco. Possiede una schermata separata dedicata al calendario, dove è possibile visualizzare rapidamente i prossimi eventi. Esiste una serie di modi diversi di personalizzare questo sblocco, tra cui anche dei saluti personalizzati, diversi tipi di font e il cambio automatico dello sfondo.

Notific: material design per tutti

Notific è un'app semplicissima che vi permetterà di donare un look semplice e curato alla vostra schermata di sblocco. Con un tema in stile Material design, l'applicazione vi mostrerà tutte le vostre notifiche in un elegante riquadro bianco ponendo enfasi anche sull'icona dell'applicazione che ha creato tale notifica o sulla foto profilo del contatto in caso di messaggio.

L'applicazione dispone anche di un semplice orologio nella parte alta che però non va molto d'accordo con i notch di grandi dimensioni come quello di Pixel 3 XL. Tuttavia non ho riscontrato problemi di sorta su smartphone in stile OnePlus 6T con notch dall'altezza più contenuta.

Quali sono i vostri blocca schermo per Android preferiti? Ne abbiamo dimenticato qualcuno che valga la pena aggiungere in questa lista?