I migliori giochi di strategia Android per un divertimento senza pari

Per gli amanti dei giochi di strategia, Android è sicuramente una miniera d’oro. Amate usare il cervello prima di entrare in azione? Questi titoli fanno allora per voi!

Rome: Total War Uno dei giochi di strategia più famosi fa il suo debutto su Android. In questa campagna a turni, giocherete nei panni di una delle 19 fazioni cercando di prendere il controllo dell'impero. I controlli touch consentono di gestire al meglio eserciti e risorse durante le battaglie in tempo reale. Purtroppo, Rome: Total War offre il supporto ufficiale a soli 28 dispositivi e tablet, inclusi tutti i Google Pixel, i Galaxy S7 o successivi e famosi dispositivi di altri produttori come OnePlus, LG, Motorola e HTC.

Potete scaricare Rome: Total War dal Play Store a questo link. Plants vs Zombie Preparatevi a schierare le vostre piante, perché una squadra di zombie sta per invadere il vostro giardino. In questo famoso titolo dovrete utilizzare un arsenale di 49 piante bombarda-zombie, tra cui sparasemi, muri di noci, ciliegie esplosive e molte altre, per ridurre in concime 26 tipi di zombie prima che riescano a raggiungere la porta di casa vostra. Gli zombie hanno le ore contate! Plants vs. Zombies FREE Clash Royale Il gioco gratuito creato da Supercell, Clash Royale, rientra sicuramente per primo nella nostra lista. In questo gioco di strategia dovrete difendere le vostre torri dai nemici in round della durata di 3 minuti. I giocatori dovranno necessariamente bilanciare attentamente attacco e difesa il più velocemente possibile. Ma state attenti, un singolo errore potrebbe costarvi la partita! Detto questo, Clash Royale è un gioco free-to-play e dovrete vincere il più possibile per guadagnare delle ricompense. Alcune di esse si sbloccheranno da sole, ma sarà necessario aspettare del tempo prima che accada, a meno che non sborsiate denaro reale.

Clash Royale Rebuild 3: Gangs of Deadsville Rebuild 3: Gangs of Deadsville sfida i giocatori a fare qualcosa di più che sopravvivere all'apocalisse zombie. In questo gioco, infatti, dovrete ricostruire un'intera città dopo la sua caduta. I giocatori dovranno gestire una squadra di sopravvissuti, assegnando loro dei compiti specifici. Rebuild 3 aggiunge diverse decine di nuove abilità speciali e oggetti con cui dovrete negoziare. La Modalità Campagna vi accompagnerà in una serie di città da ricostruire, mentre la Modalità Rapida offre un'esperienza più libera.

Rebuild 3: Gangs of Deadsville Civilization Revolution 2 Civilization Revolution 2 si rinnova rispetto al precedente titolo dal punto grafico pur mantenendo intatta la stessa formula di gameplay. Come leader di una civiltà in erba, sta a voi decidere il destino del vostro popolo sviluppando nuove tecnologie, espandendo i vostri confini ed eliminare i rivali. Dovrete necessariamente ottenere la vittoria attraverso il progresso tecnologico, la supremazia culturale o la conquista militare. Inoltre, è possibile ricreare i punti di svolta storici o impegnarsi in lunghe campagne che si svolgeranno dall'età della pietra fino all'età dello spazio. Civilization Revolution 2 The Battle of Polytopia Un gioco gratuito che metterà subito alla prova le vostre abilità strategiche. In questo titolo dovrete prendere le redini della situazione e sfidare le tribù rivali scoprendo nuove terre e migliorando le vostre abilità. Si tratta di una guerra a turni dove grafica e giocabilità fanno da padroni. Vi sono diverse modalità di gioco: con quella Classic avrete 30 round a disposizione mentre quella Domination termina quando una sola tribù rimane in vita. Il gioco è gratuito ma offre acquisti in-app.

The Battle of Polytopia Plague Inc. Come il nome già suggerisce, lo scopo di Plague Inc. è semplicemente uno: spazzare via la razza umana dall'intero pianeta tramite la creazione di un virus mutante ad altissimo coefficiente di contagio. Fate evolvere una mortale epidemia planetaria lottando contro la razza umana che cerca disperatamente di trovare una cura. Un gioco avvincente, dalla trama originale ed avvincente, totalmente gratuito che metterà alla prova le vostre abilità da stratega. Certo, la moralità del gioco è discutibile ma siamo qui per parlare dei migliori giochi di strategia su Android è Plague Inc. non può non essere menzionato. Plague Inc. Lego Creator Islands Questo gioco è adatto ai bambini e l'obiettivo è quello di costruire la propria isola Lego. Costruite le vostre case preferite, utilizzate aerei, barche e gli altri veicoli a disposizione e andate alla scoperta di nuovi personaggi come tucani e dispettose scimmiette. Un gioco di esplorazione e strategia dove, per sbloccare nuove isole ed avventure, dovrete collezionare nuovi mattoncini. LEGO® Creator Islands Hearthstone Heroes of Warcraft Hearthstone Heroes of Warcraft è un gioco di strategia che prevede l'utilizzo delle carte: in pochi minuti sarete in grado di portare avanti la vostra battaglia evocando creature malefiche e lanciando infallibili magie. Un gioco tattico facile da imparare, anche se siete alle prime armi con i giochi di carte, che vi manterrà incollati al display del vostro tablet Android per ore ed ore. Lords & Knight Lords & Knight è il classico gioco di strategia medievale, in cui dovete gestire il vostro castello in molti dei suoi aspetti: le miniere, le taverne, il mercato, la falegnameria, la biblioteca, le fattorie e l'arsenale. Solo costruendo edifici e gestendo al meglio le vostre risorse potete allestire un potente esercito per sconfiggere i nemici e stringere alleanze con altri giocatori. Per conquistare i castelli bisogna trovare la strategia giusta e condurre i vostri uomini alla vittoria.

Lords & Knights - MMO di strategia medievale Jungle Heat Se siete alla ricerca di un titolo di strategia simile a Clash of Clans, ma con un'ambientazione moderna e militare, allora Jungle Heat è il titolo che fa per voi. Dovete gestire la base al meglio, organizzando le difese ed addestrando il vostro esercito. L'obbiettivo del gioco non è solo quello di difendersi dagli attacchi dei nemici, ma si deve anche attaccare strategicamente. Le missioni offensive sono fondamentali per conquistare oro e petrolio. Potete scegliere tra due modalità: Single Player e Multiplayer. Nella prima modalità giocherete contro il computer. Nella seconda modalità dovete vedervela con giocatori reali. L'unico difetto è il tempo di attesa, infatti dopo aver costruito qualcosa o addestrato le vostre truppe bisognerà aspettare per poter giocare.