I migliori metodi di root per avere il pieno controllo del vostro Android

Avete deciso di fare il grande passo e di ottenere i permessi di root sul vostro smartphone Android per ottenerne il completo controllo, ma solo a pensare alle procedure da seguire vi viene il mal di tasta? Non preoccupatevi perché esistono diversi metodi per ottenere i permessi di root su Android in modo semplice e veloce.

Attenzione: nonostante le procedure che vi indichiamo vengano sempre controllate per garantirvi la massima sicurezza, qualsiasi operazione che abbia a che fare con il root può potenzialmente causare problemi. Se sfortunatamente doveste riscontrare un malfunzionamento non ci riterremo responsabili.

Purtroppo le applicazioni ed i programmi per PC descritti qui sotto sono per la maggior parte state abbandonate dagli sviluppatori o non compatibili con gli smartphone più recenti. Nel caso questi metodi non fossero compatibili con il vostro dispositivo vi rimando alla sezione dedicata agli specifici brand e modelli di smartphone più in basso.

Garanzia e root: cosa c'è da sapere?

Se vi siete finalmente decisi a rootare il vostro Android, considerate che ogni programma dedicato offre un numero limitato di dispositivi compatibili. Più il vostro smartphone è popolare, maggiori saranno le possibilità che sia supportato. Per prima cosa affidatevi ai metodi che permettono di preservare la garanzia. Qualora questi non dovessero funzionare (utilizzando degli exploit, ovvero bug e vulnerabilità, non comporteranno alcun problema al dispositivo), passate agli altri.

Purtroppo qualsiasi metodo utilizzato va ad invalidare la garanzia del telefono, quantomeno temporaneamente. Dovete sapere che le modifiche software (tranne quelle ufficiali ricevute attraverso gli aggiornamenti) aumenteranno il contatore di sistema integrato nel vostro dispositivo, che verrà consultato nel momento in cui il vostro smartphone finirà sul bancone del centro assistenza. Ma non preoccupatevi perché rimuovendo il root e risistemando tutti i componenti ufficiali (stock) potrete ancora godere della garanzia.

Applicazioni: basta un click per ottenere i permessi di root

Il primo metodo consigliato è quello di scaricare un'app dedicata al root sul vostro dispositivo, installarla e premere il tasto che vi permetterà di avviare il rooting. La procedura è identica per ognuna di esse. Non sapete come installare app esterne al Play Store? Ve lo spieghiamo noi:

Kingroot

Metodo di root che supporta un'infinità di dispositivi di tutte le marche e diverse versioni di Android fino ad Android 7.0 Nougat. Si tratta di uno dei metodi più efficaci e popolari in Cina. L'unico possibile lato negativo è che installerà Kinguser al posto di SuperSU, un gestore di root cinese, ma altrettanto valido e con alcune funzionalità in più (che con i permessi di root potrete sempre sostituire).

Towelroot

Metodo creato da geohot, studiato appositamente per i Galaxy S5, ma che dovrebbe essere compatibile con tutti i terminali con kernel precedenti al 3 giugno 2014. Oltre a lasciare invariato il contatore “classico” sembra non intaccare neanche quello KNOX, servizio di sicurezza Samsung integrato da Android 4.3 in poi.

Framaroot

Metodo famosissimo creato da Alephzain e compatibile con un numero impressionante di dispositivi sia Qualcomm che Mediatek.

z4root

Metodo datato, funzionante sui dispositivi con versione Android fino a Froyo 2.2. Se possedete un dispositivo parecchio avanti con gli anni ma volete comunque divertirvi a sperimentare con il root basterà andare alla pagina dedicata.

Programmi PC: un'alternativa alle app

Per affidarsi ai metodi elencati di seguito avrete bisogno di:

Cavo USB. Installazione dei driver del vostro dispositivo. Per maggiori informazioni, leggete questo articolo. Modalità Debug USB attiva sul terminale. Installazione del software.

Kingroot Desktop

Se l'app di Kingroot non ha funzionato sul vostro dispositivo, allora ce la farà di sicuro la versione per PC Kingroot Desktop. Grazie al programma per PC di Kingroot, aumentano i device compatibili e con essi le probabilità di successo, specialmente nei confronti dei dispositivi Samsung, con i quali si può definire un esperto vero e proprio. L'interfaccia utente è in cinese, ma basterà premere "开始root" (start root) per avviare il processo.

OneClickRoot

Simile a SuperOneClick (ormai dismesso), ma con un’interfaccia molto semplificata e gradevole. Potrete cercare se il vostro dispositivo è ufficialmente supportato, direttamente in sul sito ufficiale. I dispositivi compatibili sono davvero tanti e comprendono anche i recenti Galaxy S8 e S8+ con Android Oreo.

VRoot

Un programma cinese (con quello che serve tradotto in inglese) forse tra i migliori nel panorama del rooting senza flashare. Oltre ad avere un database di oltre 8000 dispositivi, non invalida la garanzia, lasciando inalterato il contatore KNOX. È necessario disporre di una versione di Android 4.0 o superiore.

Saferoot

Questo metodo, creato da k1mu, non ha bisogno di essere installato. Basterà scaricare il file zip, estrarlo, aprire il file install.bat e seguire la procedura indicata. Sul thread ufficiale troverete la lista di dispositivi verificati. Saferoot lascia inalterato il contatore KNOX.

Procedure specifiche

Nel caso in cui non siate riusciti ad ottenere i permessi di root con alcuno dei metodi elencati, potrete sempre passare alla procedura manuale specifica per voi. Su XDA Developers trovate una pagina che raccoglie le procedure dedicate ai dispositivi più diffusi con elencate le procedure ed i thread specifici divisi per brand e modelli. Dopo il link troverete delle tabelle riassuntive dei modelli che dispongono di una procedura particolare per ottenere i permessi di root.

Xiaomi Redmi 1S Mi 4C Mi A1 Mi Note Pro Mi 5 -

Oppo N1 R819 Find 7 N3 Find 5 Find 7a

Altri Alcatel OneTouch Idol 3 Nokia X2 Nvidia Tegra Note 7 Blu Pure XL HP Slate 7 NVidia Shield Tablet Asus Zenfone 5 ZTE Blade Dell Venue / Acer Iconia A1-830 Asus Zenfone 2 ZTE Axon Elite ZTE Axon 7

Se doveste ancora avere dei problemi, potrete lasciare i dettagli del vostro dispositivo nei commenti e darci la possibilità di aiutarvi. Buon rooting!

