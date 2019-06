I migliori prodotti smart home IKEA divisi per categoria

IKEA è una multinazionale nota principalmente per i suoi mobili, ma ultimamente ha introdotto una serie di prodotti dedicati alla smart home. Ecco i migliori disponibili all'acquisto divisi per categorie.

Illuminazione smart

Telecomando TRÅDFRI

Il telecomando TRÅDFRI è in grado di gestire fino a 10 lampadine a LED, pannelli a LED o ante a LED contemporaneamente: accendere, spegnere, regolare l'intensità dell’illuminazione o scegliere il colore non è mai stato così semplice. Inoltre, tramite il gateway e l'app TRÅDFRI è anche possibile creare vari gruppi di fonti luminose e controllarli in modo diverso in base alle vostre esigenze.

Con il telecomando TRÅDFRI è possibile gestire fino a 10 dispositivi contemporaneamente. / © IKEA

Grazie alla calamita, il telecomando TRÅDFRI è facile da fissare a qualsiasi superficie metallica. Inoltre, dispone di un raggio d’azione di massimo 10 metri, mentre la batteria inclusa assicura una durata di circa 2 anni.

Lampadine, faretti e pannelli LED

La linea di luci smart IKEA si compone di lampadine LED, lampade, applique, faretti e anche di veri e propri pannelli a LED, che oltre ad illuminare costituiscono veri e propri elementi d’arredo per la casa.

Le lampadine IKEA TRÅDFRI sono ora compatibili anche con Apple HomeKit. / © ANDROIDPIT

Si tratta di prodotti all’avanguardia controllabili tramite il telecomando TRÅDFRI o l’app dedicata e il gateway TRÅDFRI. Inoltre, con gli ultimi aggiornamenti, le luci smart IKEA sono ora compatibili con HomeKit di Apple, dunque non solo con Amazon Alexa e Google Assistant.

Gateway TRÅDFRI

Con il gateway e l'app TRÅDFRI è possibile controllare le singole fonti luminose, creare diverse soluzioni e controllarle sia con il telecomando che con l’app. Accenderle, spegnerle, regolarne l'intensità, scegliere il colore e passare da luce calda a luce fredda non è mai stato così semplice.

Controllare le luci IKEA non è mai stato così semplice grazie al gateway dedicato. / © IKEA

Multimedialità

Sonos SYMFONISK

Con la consapevolezza dell'effetto che il suono ha sulla nostra vita in casa, IKEA ha deciso di addentrarsi nel fantastico mondo dell'audio collaborando con Sonos. Il risultato di questa partnership ha dato vita a due prodotti della linea SYMFONISK: una lampada che, al tempo stesso, è anche una cassa WIFI, in grado di offrire una luce e un sound di alta qualità, ma anche una cassa WIFI da scaffale dal sound straordinario che può trasformarsi in un comodino o una mensola, riuscendo a sostenere fino a 3 kg di peso.

I primi due prodotti nati dalla partnership tra IKEA e Sonos. / © IKEA

Speaker Bluetooth ENEBY

Gli speaker Bluetooth della linea ENEBY possono diventare delle semplici casse portatili, oppure dei bellissimi oggetti da arredamento con cui abbellire un mobile o una parete grazie al fatto che possono essere facilmente appese al muro.

Gli speaker ENEBY sia adattano perfettamente ad ogni ambiente della casa. / © IKEA

La cassa è dotata di una manopola per l'accensione e spegnimento, ma che è possibile utilizzare anche per regolare il volume, i bassi e gli alti. La funzione di spegnimento automatico permette di risparmiare energia quando non si utilizza lo speaker e, inoltre, dispone anche di un jack audio da 3,5 mm se non si desidera utilizzare la connettività Bluetooth.

È possibile lasciare visibile l'interno della cassa o utilizzare il coperchio in tessuto. / © IKEA

La caratteristica più particolare di questo speaker è il fatto che è possibile scegliere di lasciare visibile l’interno della cassa oppure no, applicando il coperchio in tessuto.

Accessori

Caricabatterie wireless NORDMÄRKE

Con NORDMÄRKE è possibile ricaricare il proprio smartphone con stile grazie al suo design realizzato in sughero sostenibile che può anche essere integrato in un tavolo. Presente un LED di notifica che si accende non appena si appoggia un dispositivo sulla sua superficie, ma che si attenua poco dopo per non disturbare, specialmente nelle ore notturne.

Con NORDMÄRKE è possibile ricaricare il proprio smartphone senza fili con stile. / © IKEA

L’unico lato negativo è la potenza massima che è di soli 5W, il che rende questo caricabatterie utile soltanto la notte mentre si dorme.

Lampada da lavoro con ricarica wireless RIGGAD

Questa lampada da lavoro è anche un pratico caricabatteria wireless da 5W. Vincitrice del prestigioso premio internazionale iF Design Award, ha un design caratterizzato da dettagli in betulla. RIGGAD permette anche di ricaricare due dispositivi contemporaneamente grazie alla porta USB integrata con potenza massima di 10W.

Una comoda lampada che può ricaricare due dispositivi contemporaneamente. / © IKEA

Qual è il vostro gadget smart home preferito della multinazionale svedese?