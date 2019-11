6 regali last minute che salveranno il vostro Natale

Il Natale si avvicina e non c’è più tempo: le spedizioni non sono così celeri quanto sperato, fuori fa freddo ed è escluso fare a pugni per trovare un parcheggio e mettere mano sull’ultimo dispositivo o gadget in vetrina. Se siete alla disperata ricerca di un regalo dell’ultimo minuto questo articolo potrebbe fare al caso vostro!

Buono regalo Amazon: un'ampia libertà di scelta

Amazon.it offre davvero tantissime idee regalo interessanti ma se state leggendo questo articolo è perché non sapete quali pesci pigliare oppure siete in ritardo per riuscire recapitare il pacco a destinazione prima di Natale. Perché non optare quindi per un buono regalo? Meglio dei contanti e decisamente più saggio che andare a caso: dopotutto, se non siete riusciti a trovare qualcosa di interessante nel negozio virtuale più grande al mondo, questo non significa che non ci riuscirà il diretto interessato.

L’idea è ancora più allettante se si considerano le diverse opzioni con cui vengono offerti i buoni: cofanetto regalo, biglietto d'auguri spedito per posta, un originale segnalibro o una mail con o senza foto personalizzabile. I tagli vanno da 20 a 200 euro.

Buono Amazon: difficile non apprezzarlo! / © AndroidPIT, Shutterstock

Gift Card di Giftiamo: gadget, abbigliamento, sport e tanto altro

Se Amazon e il suo mondo online non fanno per voi o per il vostro destinatario, una gift card potrebbe salvarvi la vita/relazione/figuraccia. Grazie al sito Giftiamo.com potrete decidere di acquistare un buono del valore che preferite (da 5 a 500 euro) da utilizzare in tantissimi negozi differenti, fisici e online.

In vetrina troverete molti nomi conosciuti, da Trony, per un regalo elettronico, a GameStop, per i gamer, passando per Nintendo, Zalando, Mango, Ikea, Volagratis, Feltrinelli, Nike, Flixbus e via così. Su Giftiamo riuscirete senza dubbio a trovare un regalo adatto al gusto ed agli interessi di qualunque dei vostri più esigenti amici o familiari: cibo, centri benessere, abbigliamento, accessori tech dedicati ai gamer, biglietti aerei, tutto a disposizione in un click.

Giftiamo: buoni regali per tutti i gusti. / © AndroidPIT

Carta regalo Google Play Store: per chi ha sempre un Android in tasca

Non si tratta di una semplice carta regalo perché gli acquisti saranno tutti esclusivamente digitali. In un primo momento potrebbe sembrarvi una limitazione, ma in realtà si tratta di un regalo decisamente originale che dà il via libera all’acquisto di quei contenuti spesso snobbati per pigrizia o perché considerati superflui.

Sul Play Store, sfruttando la carta regalo, è possibile fare scorta di musica, film, libri, riviste, applicazioni: tutto ciò che avete sempre pensato di acquistare ma che avete sempre rimandato è lì ad aspettarvi. Cosa aspettate a sorprendere i vostri conoscenti androidiani con un'originale carta regalo Google Play? Potrete acquistarle presso alcuni rivenditori fisici specificati nella pagina ufficiale oppure direttamente online.

Una carta regalo per infinite possibilità di intrattenimento! / © AndroidPIT

Carta regalo Apple Store: per i fan della mela

Se i vostri amici sono immersi nell'ecosistema Apple, apprezzeranno una carta regalo iTunes. I buoni permettono di acquistare musica, film, programmi TV, applicazioni, libri e quanto di disponibile sull'App Store. Presenti, anche in questo caso, diversi tagli.

Le carte regalo possono essere acquistate sul sito ufficiale Apple o presso alcuni negozi fisici. Potrete inviare la gift card direttamente via email, la soluzione migliore quando il tempo stringe.

Per chi è immerso nell'ecosistema Apple! / © AndroidPIT

Carta regalo Spotify: per gli amanti della musica

Sono sicura che tra il vostro gruppo di parenti e amici ci sia anche colui che non riesce a vivere senza le sue playlist preferite, che ha sempre gli auricolari pronti in tasca e che si esprime a colpi di citazioni musicali. Bene, abbiamo la soluzione per voi: una carta regalo Spotify, uno dei servizi di musica in streaming più utilizzati ed apprezzati al mondo.

Acquistare una carta regalo è molto semplice: potrete recarvi fisicamente in uno dei punti vendita specificati nella pagina ufficiale del sito, o acquistare un e-card comodamente da casa. Per farlo non dovrete fare altro che accedere al sito, effettuare il login, scegliere l'importo in base alla vostra generosità ed inserire i dati del destinatario.

Un regalo adatto agli amanti della musica. / © AndroidPIT

Carta regalo Netflix: tutto il cinema a casa

Cosa ne pensate della possibilità di regalare qualche mese di abbonamento a Netflix al vostro amico appassionato di cinema, film, serie TV e cartoni animati? La nota piattaforma in streaming offre diversi tipi di abbonamento adatti a tasche ed esigenze diverse.

Per acquistare una gift card Netflix dovrete recarvi in uno dei rivenditori autorizzati (Unieuro, MediaWorld, Mondadori, Euronics, GameStop) e scegliere il taglio che più preferite tra quelli disponibili (15, 25 e 50 euro). Per usufruire del credito basterà accedere al sito ufficiale, effettuare il login ed inserire il codice nello spazio dedicato. Non dimenticate che, se siete nuovi in Netflix, potrete inoltre usufruire di un mese di prova gratuita. Il regalo perfetto per appassionati di cinema e per tutti coloro che, con l'arrivo dell'inverno, non vogliono abbandonare il divano di casa!

Avete già visto l'ultima stagione di the Walking Dead? / © AndroidPIT

Avete altre idee di regali last minute? Sbrigatevi a condividerli, manca pochissimo a Natale!