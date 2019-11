I migliori robot aspirapolvere 2019: guida all'acquisto

Stanchi di pulire? I robot aspirapolvere possono essere una soluzione interessante per sbrigare in modo più semplice le faccende domestiche. In questo articolo vi presentiamo una selezione dei migliori robot aspirapolvere adatti a tutte le tasche.

Il miglior robot aspirapolvere

Il Neato Botvac D4 Connected è probabilmente l'opzione migliore. Questo dispositivo offre l'esperienza più versatile e completa possibile, il tutto ad un prezzo inferiore ai 500 euro. La sua potenza di aspirazione, lafacilità d'utilizzo e l'applicazione dedicata fanno di questo robot un eccellente compagno che vi aiuterà volentieri nelle vostre attività domestiche. Cosa interessante: questo aspirapolvere è compatibile anche con Alexa e Google Assistant.

Come dicevamo, l'applicazione della D4 Connected è semplice e facile da usare. Tramite la connessione WIFI potrete programmare tutte le pulizie. Nel caso in cui il robot riscontrasse dei problemi, l'applicazione vi informerà prontamente attraverso una notifica. Tra i difetti il fatto che, per rimuovere il raccoglitore dello sporco, è necessario rimuovere anche il filtro.

Un solo pulsante, due indicatori luminosi e un telemetro piuttosto grande. / © AndroidPIT

Se avete un budget illimitato potete anche considerare l'acquisto del suo fratello maggiore, il D7 Connected. Quest'ultimo è interamente ricoperto da un guscio metallico e dispone anche di un piccolo schermo per impostare e programmare le operazioni di pulizia direttamente dal robot.

Sul mercato trovate anche delle valide alternative come Roborock S6, Ecovacs Robotics Deebot R95MKII, LG Hom-Bot Square Turbo+, iRobot Roomba 980 e Samsung Powerbot R7070.

Il miglior rapporto qualità-prezzo

Per circa 400 euro, il Roborock S4 fa una performance positiva. Il robot mostra ottime qualità nella gestione degli ostacoli. L'aspirazione e la manutenzione sono molto soddisfacenti. Ancora una volta Roborock è riuscita a fornirci un aspirapolvere versatile, potente e autonomo ad un prezzo competitivo.

Il collettore è facilmente accessibile dalla parte anteriore e veloce da svuotare. Non è necessario sporcarsi le mani quando si tocca il filtro. / AndroidPIT

Tra i suo difetti il rumore emesso, leggermente più forte di alcuni dei suoi concorrenti, e l'assenza del mocio per il lavaggio del pavimento, disponibile invece su Roborock S6. Considerato il prezzo però si tratta di concessioni giustificate soprattutto perché Roborock S4 riesce a fare ottimamente il suo lavoro.

Il miglior robot aspirapolvere per meno di 250 euro

Se siete interessati a tuffarvi nel mondo dei robot aspirapolvere ma non volete spendere cifre spropositate, sappiate che l'aspirapolvere realizzato da Anker è un ottimo dispositivo che vale la pena considerare. Anker infatti non produce solo batterie. Il marchio cinese è presente anche nel mercato della Smart Home. Attraverso il suo marchio Eufy, offre diversi modelli. Il RoboVac 30C è quello caratterizzato da un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Disponibile per 300 euro, dispone di una connessione WiFi, di una buona applicazione e di un telecomando per facilitarne l'utilizzo. È un aspirapolvere silenzioso, aspira a dovere lo sporco e può essere configurato in modo rapido. Le sue dimensioni compatte gli consentono di infalarsi facilmente in ogni angolo della casa. Da notare inoltre il supporto ad Amazon Alexa e Google Assistant!

Eufy RoboVac 30C è compatibile anche con Assistant e Amazon Alexa. / AndroidPIT

L'autonomia è uno degli aspetti che tuttavia potrebbero essere migliorati, così come la gestione di fili e cavi. Se il vostro budget è ancora più ridotto, vi consiglio di dare un'occhaita al modello RoboVac 30, praticamente uguale ma senza supporto a WiFi e assistenti vocali.

Il miglior robot aspirapolvere e lavapavimenti

Il iRobot Braava Jet 240 è un buon aspirapolvere ma la funzionalità lavapavimenti è ciò che lo rende speciale. Per gli utenti più pigri iRobot propone il Braava Jet 240 che non si limita ad aspirare ma si occupa anche di lavare il pavimento. Questa funzionalità lo rende pratico sopratutto in alcune stanze come il bagno o la cucina.

È un aspirapolvere facile da usare e non occupa molto spazio. Braava Jet 240 può essere gestito attraverso la sua applicazione dedicata, iRobot Home, utilizzabile via Bluetooth.

Dovrete acquistare regolarmente le salviette direttamente da iRobot. / AndroidPIT di Irina Efremova

Purtroppo questo robot ha alcun tipo di programmazione ma si tratta di una decisione di iRobot per garantire una maggiore sicurezza agli utenti stessi visto che il dispositivo utilizza l'acqua.

