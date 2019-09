I migliori smartphone Android per meno di 100 euro

Redmi 7A

Il Redmi 7A è uno smartphone entry-level niente male! Ufficialmente rilasciato al prezzo di 119 euro, si può trovare facilmente online sotto i 100 euro. Con un design semplice che passa facilmente inosservato, Redmi 7A riesce a gestire semplici task quotidiani senza alcun problema.

Non è uno smartphone nato per il gaming, lo schermo IPS LCD da 5,45" con risoluzione di 720x1440 pixel sarebbe un limite, ma lo Snapdragon 439 affiancato dalla GPU Adreno 505 e da 2GB di RAM permettono di divertirsi con titoli non troppo impegnativi. La batteria da 4000mAh garantisce una buona autonomia e la fotocaemra posteriore da 13MP offre dei buoni scatti in condizioni di buona luminosità peccando la sera.

Nel complesso il Redmi 7A è senza dubbio un buon dispositivo per chi vuole utilizzarlo per comunicare e rimanere connesso, senza avere troppe aspettative dal lato multimediale.

Un entry-level che fa bene il suo lavoro! / © AndroidPIT

Nokia 2.2

HMD Global sta facendo un ottimo lavoro con il marchio Nokia. Il Nokia 2.2, ufficialmente disponibile per 109 euro, sfoggia un bel design ed offre un'esperienza Android pura. Con uno schermo da 5,71" con risoluzione di 1520x720 pixel, un processore MediaTek MT6761 e 2GB di RAM, riesce a gestire i task senza intoppi.

Rispetto al Redmi 7A offre uno schermo più piacevole, andando leggermente più incontro alla multimedialità. La fotocamera posteriore è anche in questo caso di 13MP offre foto di qualità. Grazie alla certificazione Android One garantisce inoltre due anni di aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di patch mensili.

Design elegante e aggiornamenti garantiti! / © Nokia

Nokia 2.2 – Specifiche tecniche Dimensioni: 146 x 70,6 x 9,3 mm Peso: 153 g Capacità della batteria: 3000 mAh Dimensioni del display: 5,71 pollici Tecnologia display: LCD Schermo: 1520 x 720 pixel (295 ppi) Fotocamera frontale: 5 megapixel Fotocamera posteriore: 13 megapixel Flash: LED Versione Android: 9 - Pie RAM: 3 GB

2 GB Memoria interna: 32 GB

16 GB Memoria removibile: microSD Numero di core: 4 Velocità di clock: 2 GHz Connettività: HSPA, LTE, Dual-SIM , Bluetooth 4.2

Honor 7A

Tra tutte le varie aziende cinesi, Honor ha saputo costruirsi uno spazio e una fiducia tra gli utenti da tenere in considerazione, spinta soprattutto dalla forza di Huawei, un'azienda che non ha bisogno di presentazioni quando si parla di convincere il proprio pubblico.

Nonostante sia possibile acquistarlo per meno di 100 euro, Honor 7A è dotato di un hardware da non prendere sotto gamba, soprattutto per quando riguarda la sua RAM (2GB a disposizione) che lo rende fluido e reattivo per la maggior parte dei task quotidiani.

Sia durante il gaming e la navigazione, questo smartphone offre una buona esperienza utente, abbastanza veloce e senza troppi tentennamenti, anche perché sarebbe impossibile non averne. Il lato negativo (ed economico) di questo smartphone è il design poco moderno ed originale, o la totale mancanza di un LED di notifica. Anche il comparto fotografico non è dei migliori ma dopotutto stiamo pur sempre parlando di smartphone budget-friendly, giusto?

Honor 7A è reattivo per la maggior parte dei task quotidiani. / © Honor

Honor 7A – Specifiche tecniche Dimensioni: 152,4 x 73 x 7,8 mm Peso: 150 g Capacità della batteria: 3000 mAh Dimensioni del display: 5,7 pollici Tecnologia display: LCD Schermo: 1440 x 720 pixel (282 ppi) Fotocamera frontale: 8 megapixel Fotocamera posteriore: 13 megapixel Flash: LED Versione Android: 8.0 - Oreo Interfaccia utente: Emotion UI RAM: 2 GB

3 GB Memoria interna: 32 GB Memoria removibile: microSD Chipset: Qualcomm Snapdragon 430 Numero di core: 8 Velocità di clock: 1,5 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 4.2

Avete altri smartphone da consigliare per questa fascia di prezzo?