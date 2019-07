I migliori smartphone dotati di funzionalità dual SIM

Che si tratti di Android o meno, sono tantissimi gli utenti alla ricerca di uno smartphone in grado di ospitare due schede SIM. Questo tipo di prodotto, che fino a pochi anni fa era piuttosto raro, è ormai diventato particolarmente comune poiché offre una certa utilità: una fra tutte, non dover possedere due smartphone.

Come funziona il dual-SIM sugli smartphone Android

Gli smartphone dual SIM sono un trend nato principalmente in Cina e adottato molto rapidamente nei nostri Paesi per via della sua praticità. Da Android 5.1, infatti, il dual SIM viene gestito nativamente. Tuttavia, questo sistema differisce da uno smartphone all'altro. Ad esempio, alcuni dispositivi consentono di utilizzare entrambe le SIM contemporaneamente, altri invece di utilizzare una sola SIM alla volta. Altri ancora non consentono la connettività 4G su entrambe le SIM.

Nel 2019 è praticamente impossibile non trovare uno smartphone Android dual SIM. / © AndroidPIT

Se siete interessati ad acquistare uno smartphone dual SIM, fareste bene a considerare anche il tipo di slot SIM. Molti terminali offrono uno slot di tipo ibrido, ovvero uno in grado di ospitare una seconda SIM oppure una scheda microSD. In quest'ultimo caso non sarà quindi possibile utilizzare due schede SIM.

In breve, senza ulteriori indugi, ecco la nostra selezione dei migliori smartphone dual SIM disponibili sul mercato.

Migliori smartphone Android dual SIM

Al giorno d'oggi, la maggior parte degli smartphone Android supportano la funzionalità dual SIM. Attenzione però, se acquistate un dispositivo tramite un contratto con un operatore, alcuni produttori utilizzano uno slot singolo, privandovi dunque di poter inserire una seconda SIM.

Top di gamma

Tra gli smartphone Android dual SIM di fascia alta, è impossibile non nominare l'intera famiglia Galaxy S10 (Galaxy S10, S10+ e S10e). Samsung offre infatti tutti i suoi terminali in versione Duo. Anche il suo miglior nemico Huawei fa lo stesso con P30 Pro o Mate 20 Pro. Inoltre, sempre nel segmento degli smartphone premium, è possibile trovare OnePlus 7 Pro.