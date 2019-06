I migliori smartphone Honor: scoprite quello adatto a voi

Negli ultimi anni, Honor è passata dall'essere un'azienda quasi sconosciuta ad uno dei punti di riferimento nel mercato della telefonia mobile. Desiderate acquistare uno smartphone del produttore cinese ma non sapete quale scegliere? Abbiamo deciso di classificarli: ecco i migliori della loro rispettiva categoria.

Con l'arrivo di Honor 20, il produttore ha preso ancora una volta alcune delle migliori caratteristiche di Huawei per costruire una migliore esperienza fotografica. Quest'anno, Honor si è ispirata a Huawei P30 Pro (forse la migliore fotocamera per smartphone al momento).

Non è solo la fotocamera a far risaltare questo smartphone, poiché il resto delle specifiche sono degne dei migliori flagship del 2019. Prestazioni sempre al top grazie al processore Kirin 980, 6GB di RAM e 128GB di memoria, oltre ad un display LCD da 6,26 pollici forato e una batteria da 3750 mAh che non vi lascerà mai a piedi.

Come saprete, Honor ha presentato questo dispositivo insieme alla variante Pro, con capacità fotografiche ancor maggiori, grazie al teleobiettivo con zoom ottico 3x, ibrido 5x e digitale fino a 50x, senza dimenticare la famosa modalità Super Night di Huawei. Purtroppo, a causa dei problemi tra Huawei e gli Stati Uniti d'America, non abbiamo idea di quando potrà essere disponibile all'acquisto.

Honor 20, d'altra parte, sarà disponibile a partire dal mese di giugno 2019 al prezzo di 499,90.

Opinion by Daniel Calvo Honor 20 Pro sarebbe potuto essere lo smartphone più promettente del 2019 Cosa ne pensi? 50 50 Sii il primo a votare

Honor 20: scheda tecnica Display 6,29 pollici, 2340x1080 pixel, LCD Processore HiSilicon Kirin 980 RAM 6GB Memoria interna 128GB (non espandibile) Fotocamera 48+16+2+2MP Batteria 3750 mAh

Miglior rapporto qualità-prezzo: Honor 8X

Se siete alla ricerca di qualcosa di più economico pur mantenendo una buona qualità, Honor 8X è lo smartphone per voi. Collocato nella fascia media, si distingue per il suo grande schermo LCD da 6,5 pollici con risoluzione 2340x1080 che occupa circa il 90% della parte frontale.

Il suo aspetto è di fascia alta con un design elegante grazie alla combinazione tra vetro e metallo. I suoi 6GB di RAM e 64GB di storage lo rendono un dispositivo adatto a questa fascia di prezzo. Dispone inoltre di una buona fotocamera, con due sensori posteriori da 20 + 2MP supportati dall'Intelligenza Artificiale, come di consueto sui dispositivi Huawei/Honor.

Nel complesso, Honor 8X è uno smartphone convincente che si è imposto sul mercato nel settembre del 2018 al prezzo di 249 euro. Oggi, è possibile portarselo a casa ad un prezzo decisamente più basso.

Uno smartphone conveniente sotto molti aspetti. / © AndroidPIT

Honor 8X: scheda tecnica Display 6,4 pollici, 2340x1080 pixel, LCD Processore HiSilicon Kirin 980 RAM 6GB Memoria interna 64GB + microSD Fotocamera 20 + 2MP Batteria 3740 mAh

Migliore batteria: Honor View20

Il View20, introdotto all'inizio del 2019, è stato uno dei primi dispositivi ad adottare il foro nello schermo al posto del notch o altre soluzioni. Ciò che però fa risaltare questo smartphone rispetto agli altri è la sua autonomia. Nei nostri test, il modulo da 4000 mAh ha raggiunto i due giorni di vita.

Honor View20 non si distingue solo per questo, poiché in generale è un dispositivo più che notevole. Design premium, prestazioni di fascia alta con 6/8GB di RAM, 128/256GB di storge e un processore Kirin 980 che gestisce benissimo la potenza. Non manca una doppia fotocamera con l'ormai famoso sensore Sony da 48MP, accompagnato da un obiettivo 3D TOF.

Questo è il Honor View20. / © AndroidPIT

Honor View20: scheda tecnica Display 6,4 pollici, 2340x1080 pixel (398 ppi) Processore HiSilicon Kirin 980 RAM 8GB Memoria interna 128/256/512GB + scheda NM Fotocamera 40+20+8 MP+ToF Batteria 4200 mAh

Migliore smartphone per chi ama giocare: Honor Play

Il suo nome è abbastanza chiaro: Honor Play è stato progettato per gli appassionati di videogiochi. Anche se non garantisce le stesse prestazioni dei veri smartphone da gaming, come il Razer Phone 2 o il Black Shark 2, dobbiamo tenere a mente che il suo prezzo è notevolmente più basso.

E su cosa si basa Honor per assicurarsi che sia un dispositivo perfetto per giocare a PUGB o Fortnite? Fondamentalmente, utilizza una modalità "Game On" che offre una migliore esperienza durante le sessioni di gioco, insieme ad un sistema chiamato GPU Turbo che riduce il consumo energetico.

Inoltre, per giocare al meglio è necessario un grande schermo con colori vivaci, proprio come quello a bordo di Honor Play. Anche se non sfrutta la tecnologia OLED ma LCD, i suoi 6,3 pollici e la risoluzione FHD+ assicurano una buona esperienza di gioco.

Tutto questo insieme al processore di fascia alta del 2018, il Kirin 970, accompagnato da 4GB di RAM e una batteria che offre fino a due giorni di autonomia.

Honor Play vale assolutamente il prezzo per cui viene proposto. / © AndroidPIT

Honor Play: scheda tecnica Display 6,3 pollici, 2340x1080 pixel, LCD Processore HiSilicon Kirin 970 RAM 4/6 GB Memoria interna 64GB + microSD Fotocamera 16+2MP Batteria 3750 mAh

Qualcuno di questi smartphone vi convince maggiormente?