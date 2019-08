I migliori smartphone Huawei divisi per categorie

Huawei ci ha dimostrato in questi ultimi anni la sua abilità nel realizzare smartphone di qualità adatti ad utenti con esigenze e budget diversi. Se state pensando di acquistare un nuovo dispositivo del brand date un'occhiata ai migliori smartphone firmati Huawei divisi per categorie!

Huawei P30 Pro: la migliore fotocamera

Il P30 Pro non è solo il dispositivo Huawei con la migliore fotocamera, ma il miglior cameraphone sul mercato, insieme a Pixel 3 XL e, da pochissimo, al neo arrivato Samsung Galaxy Note 10 Plus. Il comparto fotografico del P30 Pro è composto da:

Super Spectrum da 40MP con lunghezza focale di 27mm, apertura pari a f/1.6 e stabilizzazione ottica dell'immagine

Ultragrandangolare da 20MP(oltre 120 gradi FOV) con lunghezza focale di 16mm, f2.4

Teleobiettivo da 8MP (5x ottico, 10x ibrido) con lunghezza focale di 125mm, f/3.4, OIS

Sensore Time of Flight per registrare la profondità

ll punto di forza del P30 Pro sono gli scatti in notturna: dettagliati, nitidi e privi di rumore fotografico. Anche i ritratti con effetto bokeh sono davvero impressionanti. Lo zoom 5x e il sensore grandangolare poi, arricchiscono entrambi l'esperienza utente rendendola ancora più creativa. Al di là del comparto fotografico, con il P30 Pro vi portate a casa un pacchetto completo: ampio display per l'esperienza multimediale, un'ottima autonomia, ed un design elegante e al passo con i trend del momento. Per alcuni potrebbe risultare troppo grande, in quel caso date un'occhiata a Mate 20 Pro.

Una fotocamera completa e versatile! / © AndroidPIT

Huawei P30 Pro: specifiche tecniche Display 6,47 pollici, 2340x1080 pixel, 398 ppi Processore HiSilicon Kirin 980 RAM 8GB Memoria interna 128 / 256 / 512 GB Fotocamera tripla fotocamera 8+40+20MP (retro) / 32MP (front) Batteria 4200 mAh

Huawei Mate 20 Pro: l'alternativa più economica al P30 Pro

Huawei Mate 20 Pro, presentato a fine 2018, è caratterizzato da un design davvero bellissimo e moderno con il vetro che ricopre la parte anteriore e posteriore e l'enorme display OLED da 6,39 pollici. Ottime le prestazioni generali offerte e l'autonomia! Rispetto al P30 Pro costa meno ed il suo prezzo non potrà che calare a breve, con l'arrivo di Huawei Mate 30 Pro.

Lo smartphone vanta la presenza di ben tre fotocamere, ancora una volta realizzate in collaborazione con Leica. La combinazione prevede tre sensori ad alta risoluzione con tre diverse lunghezze focali:

Lunghezza focale 83 mm, 8MP, apertura f/2,4, OIS

Lunghezza focale 27 mm, 40MP, apertura f/1,8

Lunghezza focale 16 mm, 20MP, apertura f/2.2

La qualità delle immagini in modalità automatica fornita da Huawei Mate 20 Pro nel test della fotocamera è semplicemente impressionante. Anche in scenari poco illuminati, lil Mate 20 Pro regala immagini sempre nitide, con colori realistici e pochissimo rumore. L'app fotocamera è ordinata e ha ancora un sacco di funzioni da offrire, oltre ad essere velocissima.

Buona fotocamera, ottime prestazioni e prezzo in discesa. / © AndroidPIT

Huawei Mate 20 Pro: specifiche tecniche Display 6,39 pollici, 3120x1440 pixel, 538 ppi Processore HiSilicon Kirin 980 RAM 6GB Memoria interna 128GB espandibile via microSD Fotocamera tripla fotocamera 8+40+20MP (retro) / 24MP (front) Batteria 4200 mAh

Huawei P20 Pro: ottima autonomia e design compatto

Huawei P20 Pro integra all'interno del suo sottile ed elegante corpo una batteria di 4000mAh sempre capace di rimanere in vita una giornata intera, tornando a casa con il 20% di carica residua. Durante i nostri test non abbiamo mai avuto l'occasione di doverlo ricaricare nel pomeriggio e, in alcuni casi è riuscito ad arrivare al giorno seguente con ancora un po' di energia a disposizione.

Questo dispositivo vanta un bellissimo display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione 2240x1080 pixel (408 ppi), un SoC Kirin 970 octa-core, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il Huawei P20 Pro possiede una configurazione a tripla fotocamera composta da un sensore da 8MP e due grandangolari, uno RGB da 40MP e uno monocromatico da 20MP quindi, anche dal lato fotocamera, potete andare sul sicuro. P20 Pro ha un vantaggio rispetto al suo successore: offre un corpo più compatto e, ovviamente, costa meno!

P20 Pro è stato il primo a vantare una fotocamera con 40MP e tre lenti. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Huawei P20 Pro: specifiche tecniche Display 6,1 pollici, 2240x1080 pixel, 408 ppi Processore Kirin 970 RAM 6GB Memoria interna 128GB Fotocamera 8MP+40MP+20MP (retro) / 24MP (front) Batteria 4000 mAh

Huawei P30 Lite: miglior smartphone sotto i 300 euro

Se avete a disposizione un budget più ridotto inferiore ai 300 euro, il Huawei P30 Lite potrebbe fare al caso vostro. Il dispositivo riprende le linee del P30 ed offre un corpo elegante e sottile vantando un modulo a tripla fotocamera posteriore. I sensori sono da 48+8+2MP, quest'ultimo con zoom 2x a disposizione. Immancabile il lettore d'impronte digitali anche in questo caso preciso e veloce nonostante la sua fascia di prezzo.

Il P30 Lite incorpora un display IPS con risoluzione in Full HD+ che risulta nitido anche se non molto luminoso. Ad animare lo smartphone troviamo il SoC Kirin 710 octa-core supportato da 4GB di RAM. Anche sul P20 Lite, Huawei ha fatto un buon lavoro riuscendo a garantire delle buone prestazioni per questa fascia di prezzo, senza andare incontro a surriscaldamenti o crash improvvisi. Al momento lo trovate online per meno di 300 euro.

Un design elegante che ricalca quello del P30 Pro! / © AndroidPIT

Huawei P30 Lite: specifiche tecniche Display 6,15 pollici, 1080 x 2312 pixel, 415 ppi Processore HiSilicon Kirin 670 RAM 4GB Memoria interna 128GB espandibile via microSD Fotocamera 48+8+2MP (retro) / 24MP (front) Batteria 3340 mAh

Huawei P Smart 2019: il più economico

Il Huawei P Smart 2019 è l'alternativa più economica di questa lista. I suoi punti di forza sono l'ottimo rapporto qualità/prezzo, l'autonomia ed il display. I punti deboli sono l'esperienza audio e la fotocamera, quantomeno se paragonata agli altri componenti della famiglia.

Lo smartphone, facile da maneggiare, sfoggia uno schermo LCD da 6,21 pollici con risoluzione di 2340x1080 pixel che rende in termini di rappresentazione dei colori e di luminosità. A bordo troviamo anche il SoC Kirin 710, 3GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibile.

Huawei P Smart 2019, con la sua batteria da 3400 mAh ha dimostrato di essere sufficiente per sopravvivere ai nostri test e riuscirà ad accompagnarvi per tutta la vostra giornata. Le due fotocamere principali offrono 13 e 3MP ma peccano in condizioni di scarsa luminosità e si perdono qualche dettaglio qua e la. Se utilizzate lo smartphone per messaggiare, navigare e utilizzare i social network, il P Smart 2019 vi renderà felici.

Il più economico della lista! / © AndroidPIT

Huawei P Smart 2019: specifiche tecniche Display 6,21 pollici, 1080 x 2340 pixel, 415 ppi Processore HiSilicon Kirin 710 RAM 3GB Memoria interna 64 GB Fotocamera doppia fotocamera 13+2MP (retro) / 8MP (front) Batteria 3400 mAh

Avete trovato il dispositivo che fa per voi? Avreste aggiunto alla lista qualche altro smartphone del brand?