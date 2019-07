Guida all'acquisto: qual è lo smartphone LG più adatto a voi?

LG non è certamente così popolare come alcuni altri marchi che dominano il mercato dei flagship premium. Tuttavia, ci sono alcuni modelli interessanti, alcuni con caratteristiche che non troverete in altri modelli. Se state cercando un nuovo smartphone LG, date un'occhiata alla nostra lista divisa per categorie.

Migliore fotocamera: LG V40 ThinQ

Per molte persone, la fotocamera è diventata un fattore decisivo per l'acquisto di un nuovo smartphone. LG V40 ThinQ offre soprattutto molte fotocamere. Ci sono un totale di cinque sensori, due sul davanti e tre sul retro. Questo significa anche che LG non ha dovuto scegliere tra grandangolo e teleobiettivo, ci sono entrambi.

Ciò include una fotocamera principale da 12 megapixel, apertura f/1,5 e campo visivo di 78 gradi, nonché un obiettivo grandangolare con apertura f/1,9 e campo visivo di 107 gradi con un sensore da 16 megapixel dietro di esso. Poi c'è la fotocamera da 12 megapixel con doppio zoom ottico, apertura f/2,4 e campo visivo di 45 gradi.

Qui LG ha certamente fatto un ottimo lavoro con il software. C'è anche una modalità scatto triplo, che cattura una foto contemporaneamente con tutte e tre le fotocamere. Poi potete decidere quale vi piace di più. Anche le due fotocamere frontali fanno un buon lavoro.

La colorazione rossa è la più attraente. / © AndroidPIT

All'interno si trova uno Snapdragon 845, 6GB di RAM e 128GB di memoria, in modo che il V40 ThinQ possa convincere anche con il resto delle specifiche.

Il miglior rapporto qualità/prezzo: LG G7 ThinQ

LG G7 ThinQ non è più uno smartphone molto recente ma è un telefono ben equipaggiato dell'anno passato ad un prezzo più ragionevole. Originariamente, G7 ThinQ ha superato il prezzo di 800 euro. Ora è disponibile per meno di 400 euro.

C'è uno Snapdragon 845 ma ha solo 4GB di RAM al suo fianco. Tuttavia, lo smartphone offre le buone prestazioni. Ha anche molto da offrire agli appassionati del buon audio, non solo un jack per le cuffie. La tecnologia boombox fornisce un suono davvero forte ma è necessario rinunciare ad una fotocamera competitiva e la batteria da 3000mAh non fa miracoli, è abbastanza per una giornata ma non molto di più. Chi trascorre molto tempo al sole può anche godere della modalità Boost, questa aumenta la luminosità del display IPS a 1000 Nits e questo aiuta davvero.

Anche LG G7 ThinQ è disponibile in una varietà di colori attraenti. / © AndroidPIT by Irina Efremova

I migliori display: LG V50 ThinQ

Avete letto bene, i migliori display. A volte si desidera averne più di uno ed è qui che entra in gioco LG V50 ThinQ. Prima di tutto trovate un pannello OLED da 6,4 pollici con notch. Questo ci ha convinti anche per i suoi colori, perché sembravano estremamente vivi. Se lo si desidera, è possibile collegare un secondo pannello OLED da 6,2 pollici per avere due schermi affiancati. Ad esempio, è possibile osservare le miniature delle varie foto scattate ma anche i giochi possono essere controllati in modo interessante utilizzando uno dei display come joypad.

Parlando di fotocamere, LG V50 ThinQ offre tre sensori principali, due da 12 megapixel e uno da 16 megapixel. Ci sono due fotocamere nella parte anteriore. LG V50 ThinQ ha anche due caratteristiche uniche in più da offrire. Con i suoi 4000 mAh monta la batteria più grande dell'attuale flotta LG. È persino lo smartphone LG più veloce su Internet, perché supporta le reti 5G. Con lo Snapdragon 855 e 6GB di RAM, non è lento nemmeno durante gli altri task.

L'LG V50 ThinQ offre due display. / © AndroidPIT

Caratteristiche più particolari: LG G8(S) ThinQ

LG ha presentato il G8 ThinQ al MWC 2019. Ha diverse funzioni da top di gamma da offrire come lo Snapdragon 855 di Qualcomm e 6 GB di RAM al suo fianco. È disponibile anche una memoria interna da 128GB. Se ne avete bisogno di più, potete usare una scheda di memoria.

Le funzioni insolite iniziano con il display OLED da 6,1 pollici che serve allo stesso tempo da altoparlante. Il display viene utilizzato come una sorta di membrana e produce suono attraverso le sue vibrazioni. Per continuare è presente Hand ID: utilizzando il sensore ToF integrato, lo smartphone crea una sorta di mappa delle vene della vostra mano. Tutto quello che dovete fare è tenerla davanti allo smartphone e lui si sbloccherà. L'unica pecca è che non è particolarmente veloce ma è presente anche un sistema di sblocco con riconoscimento del volto e un sensore di impronte digitali.

Air Motion, un sistema di controllo con gesti senza contatto, si basa anch'esso sulla fotocamera ToF. In questo modo è possibile rispondere a una chiamata, controllare la riproduzione musicale o regolare il volume senza dover toccare il telefono. Non si è rivelato molto pratico nel nostro test ma è decisamente una caratteristica unica nel suo genere!

Le Air Gesture non sono tra le più pratiche che conosciamo... / © AndroidPIT

Oltre al sensore ToF, ci sono anche una fotocamera principale da 12 megapixel e una fotocamera da 16 megapixel con obiettivo grandangolare. Questa cattura buone immagini, ma c'è ancora strada da fare. Con alcune piccole differenze, lo smartphone sarà presto disponibile anche con il nome G8S.

