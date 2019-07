Guida all'acquisto: qual è lo smartphone Nokia più adatto a voi?

HMD Global ha realizzato questo smartphone in collaborazione con Light, un'azienda nota per offrire fotocamere compatte con più sensori. Gli scatti di Nokia 9 PureView sono promettenti e siamo sicuri che con un'adeguata manutenzione del software potranno migliorare.

Partiamo subito col dire che il Nokia 9 PureView non è uno smartphone perfetto, nemmeno per quanto riguarda il comparto fotografico, ma sicuramente le sue cinque fotocamere posteriori offrono una qualità d'immagine senza paragoni, comparata agli altri smartphone del marchio.

Il pezzo forte del Nokia 7 Plus è chiaramente l'autonomia. Questo smartphone è in grado di durare due giorni con una sola ricarica della batteria senza il minimo problema. Un dispositivo Nokia della vecchia guarda sorriderebbe a questa notizia, ma quando si parla di smartphone moderni è davvero un'ottima notizia. Il Nokia 7 Plus vanta anche un display molto attraente, una fotocamera Zeiss, un design chic e costa meno di 300 euro.

Nokia 8.1 offre attualmente il miglior pacchetto completo tra tutti gli smartphone Nokia. Questo smartphone Android non solo sembra chic con il suo corpo rivestito in vetro, ma brilla anche dal punto di vista delle prestazioni, per la sua fotocamera anteriore e per la presenza di un software praticamente stock basato su Android 9 Pie costantemente aggiornato. L'assenza di ricarica wireless e della certificazione IP rappresentano un lato negativo, ma prendendo in considerazione il prezzo di vendita (circa 400 euro) è difficile storcere il naso.

Miglior entry-level: Nokia 1 Plus

Il Nokia 1 con Android Go è stato a lungo lo smartphone entry-level di Nokia, ma è stato recentemente aggiornato e sostituito da Nokia 1 Plus. Naturalmente, non aspettatevi miracoli da un tale smartphone, ma con Android Go è possibile ottenere aggiornamenti software costanti, grazie ai quali Nokia 1 Plus potrebbe facilmente diventare il vostro secondo smartphone.

Nokia 1 è stato recentemente sostituito dalla nuova versione Plus. / AndroidPIT di Irina Efremova

Migliore smartphone retro: Nokia 8110 4G

Nokia è ancora oggi in grado di creare quella sensazione retro che porta alla mente delle persone i ricordi dei telefoni Nokia del passato, la cui batteria non si esauriva mai e che non avevano bisogno di cover in caso di caduta. HMD Global ha ricreato alcuni di questi iconici telefoni, tra cui uno dei migliori del passato, il Nokia 8110 4G. Con KaiOS a bordo, è anche possibile scaricare app popolari come WhatsApp, sfruttando persino la rete 4G.

Nokia 8110 è stato il mio primo telefono cellulare. / © AndroidPIT

Utilizzate uno smartphone Nokia? Se sì, quale?