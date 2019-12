I migliori smartphone Xiaomi da mettere sotto l'albero

Xiaomi Mi 9 è stato rilasciato ad inizio 2019 in occasione del MWC di Barcellona. Questo smartphone non ha nulla da invidiare ai big del settore grazie ad un hardware scattante costituito dal SoC Snapdragon 855, 6GB/8GB di RAM e fino a 128GB di memoria interna. L'ampio display AMOLED da 6,39" con risoluzione in FullHD+ è piacevole in termini di luminosità e riproduzione dei colori. A proteggerlo è presente il Gorilla Glass 6.

Se avete un budget inferiore ai 200 euro potete dare un'occhiata alla serie Mi A. Il Mi A3 riesce ad offrire un buon pacchetto in termini di prestazioni e feature offerte a meno di 180 euro. Tra i suoi punti di forza gli interfaccia Android stock e aggiornamenti assicurati grazie ad Android One, il mini jack per le cuffie che consente di utilizzare le cuffie cablate, lo slot per la microSD, l'autonomia offerta dalla batteria da 4030 mAh e la tripla fotocamera a bordo.

Xiaomi Mi 9: specifiche tecniche Display 6,39 pollici, 2340x1080 pixel, 403 ppi SoC Qualcomm Snapdragon 855 RAM 6GB/8GB Memoria interna 64GB/128GB Fotocamera tripla fotocamera 48+12+16MP (retro) / 20MP (front) Batteria 3300 mAh

Miglior design: Xiaomi Mi MIX 3 / Mi MIX 3 5G

Come non includere questo smartphone nella classifica? La serie MIX di Xiaomi ha sempre avuto un occhio attento al design ed alle nuove tecnologie. Ricordiamo che Xiaomi Mi MIX è stato il primo smartphone al mondo a sfoggiare un design borderless su tre lati, come va tanto di moda da due anni a questa parte, ed uno dei primi ad adottare una costruzione in ceramica.

L'ultimo arrivato della serie, Mi MIX 3, presenta un design innovativo dotato di slider che nasconde una fotocamera frontale da 24MP dedicata ai selfie e la capsula auricolare. Sul retro è presente una doppia fotocamera da 12MP (normale e teleobiettivo) e a muovere il tutto ci pensa lo Snapdragon 845. E se volete la versione più aggiornata dovreste puntare su Mi Mix 3 5G, presentato a Barcellona ad inizio anno.

Lo slider di Mi MIX 3 crea dipendenza! / © AndroidPIT

Xiaomi Mi MIX 3: specifiche tecniche Display 6,39 pollici, 2340x1080 pixel, 403 ppi SoC Qualcomm Snapdragon 845 RAM 6GB/8GB/10GB Memoria interna 128GB/256GB Fotocamera doppia fotocamera 12MP (retro) / 24MP+2MP (front) Batteria 3200 mAh

Migliore autonomia: Redmi Note 7

Redmi è il nuovo brand lanciato da Xiaomi. Come accaduto lo scorso anno con Pocophone (e come mostrato da Huawei con Honor) il lancio di un nuovo brand permette alla società di discostarsi leggermente dai propri classici canoni di realizzazione dei dispositivi. Tuttavia questo Redmi Note 7 mostra ancora una forte presenza di DNA Xiaomi e questo è un bene!

Per meno di 180 euro Redmi Note 7 è in grado di offrire la stessa fotocamera a 48MP dei fratelli maggiori, uno schermo IPS da 6,3" con risoluzione in FullHD+ e un SoC più che sufficiente per questa fascia di prezzo, ovvero lo Snapdragon 660 di Qualcomm. Il punto forte di questo smartphone è tuttavia l'ottima durata della batteria grazie ad una cella agli ioni di litio da 4000mAh che in accoppiata al processore a basso consumo garantisce una resistenza incredibile.

Per meno di 180 euro è impossibile chiedere di più! / © AndroidPIT

Redmi Note 7: specifiche tecniche Display 6,3 pollici, 2340x1080 pixel, 409 ppi SoC Qualcomm Snapdragon 660 RAM 3GB/4GB Memoria interna 32GB/64GB Fotocamera 48MP+5MP (retro) / 13MP (front) Batteria 4000 mAh

Avete trovato il dispositivo che fa per voi? In quel caso date un'occhiata ai nostri trucchi per poterlo sfruttare al meglio: