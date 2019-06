I migliori smartwatch: qual è più adatto al vostro polso?

Scorciatoie:

Lo smartwatch più completo (utenti iOS): Apple Watch Serie 4

Quando si nomina la parola smartwatch, il primo che viene in mente è sicuramente l'Apple Watch Series 4, il dispositivo con cui la società di Cupertino guidare l'intero mercato.

Apple ha aumentato del 30% la dimensione dello schermo OLED, raggiungendo 1,78 pollici e una risoluzione di 448x368 pixel, merito anche delle cornici più sottili. Il nuovo processore è più potente, dispone di due core e offre una migliore gestione della batteria. Apple Watch è anche impermeabile fino a 50 metri, è dotato di sensore ECG per il monitoraggio della frequenza cardiaca, 16GB di memoria interna ed è anche disponibile in versione e-SIM.

Ad Apple Watch 4 Series non manca assolutamente niente. / © AndroidPIT

Lo smartwatch più completo (utenti Android): Samsung Galaxy Watch

Se si dispone di uno smartphone Android, l'Apple Watch non è assolutamente adatto a voi, in quanto non vi è modo di associare e sincronizzare tale dispositivo con gli smartphone del robottino verde. In questo caso, lo smartwatch più completo è sicuramente il Galaxy Watch di Samsung, una versione migliorata del già ottimo Gear S3.

È disponibile in due misure, una da 46 mm con schermo da 1,3 pollici e una da 42 mm e 1,2 pollici. In entrambe le versioni, lo schermo Super AMOLED offre ottimi risultati, con una luminosità che si adatta a tutte le situazioni. Inoltre, la versione da 46 mm è disponibile anche nella versione e-SIM. Galaxy Watch è più che resistente grazie al vetro Gorilla Glass DX+ e alla certificazione IP68 contro acqua e la polvere.

Per quanto riguarda software e hardware, Samsung continua a optare rispettivamente per Tizen OS e il suo processore è un Exynos 9110 dual-core con una memoria interna di 4GB.

Infine, se apprezzate Galaxy Watch ma preferite qualcosa di più compatto e sportivo, consiglio Galaxy Watch Active, l'ultimo arrivato del produttore sudcoreano.

Galaxy Watch è la migliore scelta per i possessori di smartphone Android. / © AndroidPIT

Lo smartwatch con la migliore autonomia: Huawei Watch GT

Se invece siete alla ricerca di uno smartwatch prestazionale dal punto di vista dell'autonomia, così da non dovervi mai preoccupare troppo, i 420 mAh a bordo del Huawei Watch GT vi offriranno la possibilità di dimenticarvi del caricabatterie per due settimane. Inoltre, se lo si utilizza solo come un normale orologio, sarà anche in grado di funzionare per un mese intero.

La soluzione di Huawei risulta anche una buona scelta dedicata agli atleti: è molto leggero (46 grammi), comodo e facile da maneggiare. Grazie alla sua resistenza fino a 5 ATM è anche possibile utilizzarlo per il nuoto. Anche se in generale le sue statistiche possono sembrare inferiori rispetto alla concorrenza, la lunga durata della batteria giustifica l'acquisto.

Una batteria eccezionale! / © AndroidPIT

Lo smartwatch con il miglior stile

Emporio Armani Connected

Anche se a volte associamo gli smartwatch agli orologi sportivi e un po' casual, esistono anche modelli in cui il design è un elemento di spicco. Emporio Armani ha una lunga storia da raccontare e il suo primo smartwatch rimane fedele ai principi del marchio, dando grande importanza al design e alla qualità. A prima vista, sembra un normalissimo orologio, poiché non è affatto ingombrante, ma incorpora tutte le funzioni di uno smartwatch.

Oltre a permettervi di indossare l'ultima moda, sarà anche possibile monitorare le vostre attività tramite Google Fit o controllare la frequenza cardiaca.

Sebbene i 512MB di RAM siano più che sufficienti, le prestazioni del chip Snapdragon Wear 2100 non sono le migliori, causando ritardi nell'apertura delle applicazioni. D'altra parte, il suo design sottile influisce su un'altra sezione chiave: la batteria, che dovrete ricaricare quotidianamente. In breve, Emporio Armani Connected ha un aspetto fantastico al polso in ogni tipo di situazione, ma con prestazioni che non sono tra le migliori.

Armani non permette che uno smartwatch possa andare in contrasto con il design. / © AndroidPIT

Michael Kors Access

Come il dispositivo Armani, anche la proposta di Michael Kors Access assomiglia ad un orologio tradizionale, in questo caso adatto ad un pubblico femminile. Realizzato in acciaio inossidabile, è fedele alla linea seguita dal famoso designer nella realizzazione dei suoi orologi analogici, integrando però ogni tipo di funzione smart.

Con uno schermo AMOLED da 1,19 pollici con risoluzione di 390x390 e una cassa da 41 mm, si distingue per la sua leggerezza. Se avete bisogno di un'opzione più sportiva, potrete facilmente sostituire il cinturino. Michael Kors Access include anche il GPS, il monitoraggio dell'attività fisica con Google Fit e l'impermeabilità fino ad una profondità di 30 metri.

Un numero sempre maggiore di produttori si rivolge ai capi d'abbigliamento alla moda. / © AndroidPIT

Il miglior smartwatch per lo sport: Fitbit Versa

Se lo sport è la vostra passione e siete alla ricerca di uno smartwatch che possa accompagnarvi in ogni attività sportiva, che sia resistente e che registri ogni genere di allenamento, Fitbit Versa non vi deluderà. C'è un motivo per cui sempre più utenti acquistano un dispositivo Fitbit, una delle aziende che si è evoluta maggiormente negli ultimi anni.

Vanta un design moderno, grazie al quale alcuni lo considerano una versione economica dell'Apple Watch, ma risulta molto più leggero e sottile. Lo schermo da 1,34 pollici utilizza la tecnologia LCD e l'autonomia è uno dei suoi punti di forza, uno dei motivi per cui lo consigliamo agli amanti dello sport. Infatti, è in grado di resistere per circa 4 giorni, così da non dovervi mai preoccupare di un potenziale abbandono durante una sessione di allenamento.

Non integra un sensore GPS, ma il prezzo di vendita lo rende uno degli smartwatch più interessanti: meno di 200 euro.

Sembra un Apple Watch, no? / © AndroidPIT

Migliore smartwatch ibrido: Withings Steel HR Sport

Gli ibridi sono quegli orologi che, pur assomigliando esteticamente ad uno di tipo tradizionale, possono sincronizzarsi con lo smartphone e incorporare alcune funzioni degli smartwatch. Il Withings Steel HR Sport, disponibile nelle colorazioni nera o bianca, è un discreto smartwatch che fa il suo lavoro senza attirare l'attenzione.

Erede di Nokia Steel HR, mantiene il suo aspetto sportivo. Realizzato in acciaio inossidabile, è dotato di doppie lancette analogiche che indicano l'ora e la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo giornaliero. È abbastanza sottile (13 mm di spessore) e allo stesso tempo leggero con i suoi 56 grammi.

Withings Steel HR Sport incorpora due delle funzioni più richieste sugli indossabili: un modulo GPS e il rilevamento della frequenza cardiaca. Secondo il produttore, la batteria garantisce un'autonomia di 25 giorni in condizioni d'uso normale.

Lo smartwatch per i nostalgici dell'orologio classico. / © AndroidPIT

Il miglior smartwatch economico: Mobvoi TicWatch E2

Se intendete acquistare uno smartwatch completo senza spendere troppo, il Mobvoi Ticwatch E2 è l'opzione migliore. Economico, funzionale e in grado di fare tutto ciò che vi aspettereste.

Si tratta di uno smartwatch con schermo AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 400x400 pixel, 512MB di RAM e 4GB di storage integrato, una serie di caratteristiche che non sono affatto male su uno smartwatch da 160 euro. Per non parlare della batteria da 415 mAh che offre prestazioni molto buone.

Ovviamente, a questo prezzo dovrete rinunciare ad alcune cose: nessuna regolazione automatica della luminosità, chip NFC e, ammettiamolo, il design non è il migliore al mondo.

Una buona opzione che vi aiuterà a non spendere troppo. / © AndroidPIT

Qual è il vostro smartwatch preferito?