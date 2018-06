Mondiale smartphone 1° match: Apple iPhone X vs Huawei P20 Pro

Incredibile! Nel 2017, di media, negli attacchi di posta elettronica sono stati rubati 950 euro! Lo conosci? 50 50 365 votanti

Nei vari round della Coppa del Mondo degli smartphone daremo ai dispositivi diversi compiti che dovranno affrontare con le loro fotocamere. L'Apple iPhone X e il Huawei P20 Pro nel primo duello competono con tre foto scattate alla luce del giorno. Aggiungeremo i risultati sotto ogni immagine che sceglierete di preferire nel sondaggio quando tutti e quattro i duelli del primo turno saranno finiti.

I sondaggi hanno il testo in inglese per poter sommare il numero di voti di tutti i nostri domini partecipanti. Affinché la simpatia per l'uno o l'altro marchio non influenzi la vostra scelta, non riveleremo quale delle due foto proviene da quale smartphone. Basta valutare quale immagine vi piace di più.

Scena numero uno

La nostra prima scena mostra la vista di uno dei monumenti di Berlino, la torre della televisione. Condizioni non facili per gli smartphone perché il sole sta tramontando, le differenze tra le aree chiare e scure sono grandi e ci troviamo (intenzionalmente) controluce.

Scena numero due

Come seconda scena, abbiamo deciso di scattare un ritratto ma senza le modifiche apportate dal software di entrambi gli smartphone. Esamineremo queste modalità speciali in un secondo momento.

Scena numero tre

Il terzo scatto mette a confronto, tra le altre cose, il livello di dettaglio e le diverse tonalità di verde sugli alberi che gli smartphone riusciranno a catturare. Anche il cielo parzialmente nuvoloso può essere una sfida perché può porre problemi con il bilanciamento del bianco e il controllo della luminosità.

È ora di votare quale immagine vi piace di più, vi ringraziamo per la vostra partecipazione! Secondo voi chi vincerà la prima sfida?