Motion Sense su Pixel 4: non per tutti ma per molti

Ciò sarà possibile attraverso Face ID e Project Soli che, attraverso una tecnologia radar, è in grado di rilevare i gesti effettuati con la mano a distanza. Un po' come abbiamo già visto con la fotocamera Z di LG G8 ThinQ .

Quali app supporterà Motion Sense?

Se a questa domanda Google non ha ancora fornito una risposta ufficiale, il team di 9to5Google ha riportato una lista delle applicazioni che dovrebbero essere inizialmente supportate da Motion Sense:

Amazon Music

Deezer

Google Play Music

iHeartRadio

Pandora

Spotify

Spotify Stations

YouTube Music

YouTube

La lista potrà ovviamente espandersi, così come presumibilmente anche le possibilità offerte da Motion Sense. Come potete vedere si tratta esclusivamente di app legate alla riproduzione di musica e nell'elenco per ora non compare Apple Music.

In quali Paesi sarà possibile utilizzare Motion Sense?

Motion Sense non potrà essere sfruttata in qualsiasi Paese. Questo perché Project Soli utilizza una tecnologia radar che necessita di alcune autorizzazioni specifiche. Secondo quanto riportato da 9to5Google Motion Sense sarà disponibile nei seguenti Paesi: Samoa, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Cipro, Cecoslovacchia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Guam, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Porto Rico, Romania, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Regno Unito, Stati Uniti, Isole Vergini USA.

Nella lista mancano all'appello Paesi come il Giappone, l'India, il Messico, la Nuova Zelanda e l'Australia ma gli utenti italiani potranno quindi dimenarsi con Motion Sense sui nuovi Pixel.

Presto su tutti gli smartphone?

Quanto sarà effettivamente funzionale interagire con lo smartphone attraverso questo tipolagia di gesti è tutto da vedere. Su LG G8 ThinQ non sono riuscita ad apprezzare la presenza di questi gesti battezzati dal produttore coreano Air Motion perché più lenti rispetto agli altri metodi più convenzionali di interazione.

Senza dubbio occorre prenderci la mano, letteralmente, prendere familiarità con i gesti e la distanza dalla quale è possibile effettuarli per avere una pronta risposta del dispositivo. E bisogna munirsi di un po' di pazienza e coraggio quando si è in pubblico: attirerete senza dubbio gli sguardi di chi circonda. Ma non è questo l'ostacolo principale. L'implementazione di una funzione davvero utile per gli utenti ed efficace che renda più piacevole e rapida l'interazione con lo smartphone. Più facile a dirsi che a farsi.

In ogni caso sempre più brand si stanno più o meno lentamente muovendo in quella direzione: smartphone dai display sempre più ampi (avete visto il display che potrebbe essere adottato da Apple sul prossimo iPhone mostrato da @BenGeskin su Twitter?) e privi di tasti fisici (il Huawei Mate 30 Pro ne è un altro esempio).

A voi l'idea piace o no?