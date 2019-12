4 motivi per non disfarvi del vostro Huawei P20 Pro

Il Huawei P20 Pro è stato presentato più di un anno e mezzo fa e sappiamo come, nell'arco di un anno, gli smartphone riescano ad arricchirsi in termini di feature e componenti aggiornate, oltre che ad abbellirsi con nuove scelte di design. Il Huawei P30 Pro ne è un ottimo esempio ma in questo articolo voglio spiegarvi perché il P20 Pro è ancora un valido dispositivo che fareste bene a tenervi in tasca.

1. Un look ancora giovane

Il Huawei P20 Pro è semplicemente ancora uno smartphone attraente con la sua scocca cangiante e la tripla fotocamera sul retro. È vero, in un anno e mezzo sono cambiate un po' di cose ed il P20 Pro rinuncia ai nuovi trend adotati dai più recenti flagship: notch a goccia, lettore integrato sotto il display, fotocamera quadrupla, display con refreshment rate da 90Hz.

Questi elementi non li troverete sul P20 Pro che però offre, rispetto a smartphone come il Huawei P30 Pro o il Samsung Galaxy Note 10+ un design leggermente più compatto e più facile da gestire da chi ha mani più piccole. Il notch è più visibile ma può essere nascosto dalle impostazioni, la fotocamera tripla offre meno versatilità ma fa comunque un ottimo lavoro ed il lettore d'impronte digitali sul davanti occupa più spazio ma è efficiente.

Il lettore d'impronte digitali in basso allo schermo è l'unico elemento che stona! / © AndroidPIT

2. Ottime prestazioni e Android 10 in arrivo

Ad animare il Huawei P20 Pro è il processore Kirin 970 HiSilicon supportato da 6GB di RAM. Questo chip integra un'unità dedicata all'intelligenza artificiale che ottimizza le prestazioni della fotocamera oltre che altre funzionalità come, ad esempio, i servizi di traduzione.

Opinion by Jessica Murgia Consideriamo datato uno smartphone troppo facilmente a causa della velocità con cui il mercato si evolve Cosa ne pensi? 50 50 2 votanti

Su Huawei P30 Pro è possibile mettere mano al Kirin 980 e sul più recente Mate 30 Pro troviamo il Kirin 990, presentato nel mese di settembre. Il Mate 30 Pro non è però disponibile ufficialmente sul nostro mercato a causa del ban statunitense e, al di là del fatto che avere a disposizione dei chipset più recenti sia senza dubbio una garanzia in più in termini di longevità del dispositivo e supporto a nuove tecnologie e feature, posso garantirvi che il P20 Pro riesce comunque a garantire delle buone prestazioni nell'uso giornaliero. Gaming, multi-tasking, consumo di contenuti multimediali come film o video non sono affatto un problema. Anche il passaggio tra le app è fluido.

A livello software, lanciato con Andreo Oreo, il P20 Pro offre Android 9 Pie e si aggiornerà ad Android 10. Ciò significa che per un altro anno potete stare tranquilli e aggiornati con le ultime novità software integrate da Google. Nonostante la situazione controversa con gli Stati Uniti, gli aggiornamenti per i dispositivi già sul mercato che hanno quindi ottenuto precedentemente le certificazioni Google non ci sono problemi. Il sistema di blocco delle app in background è un po' aggressivo ma potrete regolarlo dall'app di gestione. Questo è purtroppo un problema generale di EMUI.

Android Pie a bordo ma Android 10 verrà distribuito! / © AndroidPIT

3. Una validissima fotocamera

Il P20 Pro offre un'ottima fotocamera costituita sul retro da tre sensori da 8MP (f/2.4); RGB da 40MP (f/1,8) e monocromo 20MP (f/1.6). Primi piani, scatti in notturna e in bianco e nero sono davvero convincenti così come lo è l'app fotocamera, rapida e intuitiva.

La firma di Leica sulla scocca è una garanzia ed il P20 Pro anche su DxO Mark continua a farsi valere posizionandosi all'ottavo posto con un punteggio di 109 (sul podio troviamo Mate 30 Pro e Xiaomi CC9 Pro Premium con 121, entrambi lanciati nel 2019 come praticamente tutti i dispositivi che lo superano in classifica ad esclusione di Mate 20 Pro). La fotocamera del P20 Pro, rispetto ai più recenti flagship, offre meno creatività in seguito all'assenza di un obiettivo grandangolare che personalmente trovo molto pratico soprattutto quando si tratta di fotografia urbana e paesaggistica. È comunque interessante vedere come anche il più recente Google Pixel 4, in realtà, abbia deciso di farne a meno...

La tripla fotocamera del P20 Pro offre degli scatti di qualità. / © AndroidPIT by Irina Efremova

4. Mercato e peso sull'ambiente

Ci sono altri due motivi, in qualche modo legati tra loro, per cui secondo me fareste bene a tenervi in tasca il vostro Huawei P20 Pro ancora per un po'. Uno è il mercato degli smartphone, sempre più affollato di dispositivi e di nuovi brand che cercano di soddisfare al meglio le esigenze degli utenti su tutte le fasce di prezzo.

Opinion by Jessica Murgia Consegno i miei vecchi smartphone ai centri di raccolta o al rivenditore all'acquisto di un dispositivo nuovo Cosa ne pensi? 50 50 1 votante

Sostituire il proprio dispositivo di fascia alta, e quindi pensato per durare nel tempo, dopo due anni spesso non è necessario. La velocità con cui la tecnologia avanza e la presenza di dispositivi più affascinanti e performanti rispetto a quello che avete acquistato, magari anche a rate e ad un prezzo elevato, spinge spesso gli utenti a percepire il proprio smartphone datato ed a considerare di sostituirlo con la generazione successiva. A meno che ci si affidi a dei piani tariffari tali per cui il passaggio ad un modello più recente con lo stesso operatore risulti immediato e gratuito, fareste meglio a tenervi il P20 Pro in tasca.

L'altro motivo è il peso che i RAEE, ovvero i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, hanno sull'ambiente. Nel primo trimestre del 2019 Ecolamp riporta che sono state raccolte 1926 tonnellate di RAEE e ben 1023 fanno parte della tipologia R4, il gruppo al quale anche gli smartphone appartengono. Il dato che dovrebbe farci riflettere e ripensare meglio alle nostre abitudini è l'incremento dell'11% rispetto all'anno precedente.

E con questo non voglio assolutamente fare polemica ma solo listare un motivo in più per cui dovreste considerare di tenere il vostro Huawei P20 Pro ancora per un pò!