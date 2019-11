Motorola G8 Plus recensione: più Moto per la fascia media

La serie G di Motorola era un tempo punto di riferimento per chi cercava un Android di qualità ad un prezzo contenuto. È ancora così? Il mercato di fascia media è attualmente inondato di nuovi smartphone, Motorola compresi. Dove si colloca il G8 Plus nella linea Motorola One?

Valutazione

Pro ✓ Autonomia

✓ Moto Actions

✓ Qualità costruttiva Contro ✕ 4GB di RAM disponibile

✕ Action Camera

Design classico Con il G8 Plus Motorola non introduce nulla di rivoluzionario. Se avete posseduto un dispositivo della seria Moto G tutto vi sembrerà molto familiare. Il grande display si fa notare con la sua tacca a goccia. Le cornici sono relativamente sottili ma non quanto quelle degli smartphone di punta. Il bordo inferiore sarebbe potuto essere più stretto ma quelli laterali non disturbano. Sul retro il Moto G8 è piuttosto attraente. L'effetto bicolore graduato creato dalla luce è davvero piacevole. Le tonalità più scure sulla parte posteriore che si schiariscono lentamente nella parte inferiore gli conferiscono un design premium. Una scocca attraente. / © AndroidPIT Quel look premium svanisce rapidamente una volta che si afferra il dispositivo. È realizzato in policarbonato e altri materiali plastici, il che è normale considerato il prezzo. Lo smartphone non risulta fragile, al contrario. Ha un peso rassicurante (188g) e sono convinto sia resistente. Tuttavia risulta economico in mano. Il sensore di impronte digitali rimane sul retro ed il logo "M" lo mette in evidenza. La fotocamera è montata verticalmente nell'angolo in alto a sinistra. Il Moto G8 Plus integra un singolo altoparlante vicino alla porta USB-C in basso (l'altro è posizionato sopra il notch) e un jack per cuffie da 3,5 mm sulla parte superiore del telefono. Lo smartphone offre anche l'NFC ma non la certificazione IP68 a protezione di acqua e polvere. Motorola afferma però che il G8 Plus sia a prova di schizzo. L'alloggio per la scheda SIM può ospitare due SIM o una SIM accompagnata da una scheda microSD. Nel lettore d'impronte digitali è presente il logo del brand. / © AndroidPIT Gli smartphone Motorola in mano risultano sempre un po' ingombranti ma dopo qualche giorno riesco a trovarli ergonomici e ad apprezzarne la lavorazione. Preferisco il Moto G8 Plus al Motorola One Vision con il suo display forato nel formato 21:9.

Un buon display con i gesti Moto Il Motorola G8 Plus è dotato di un display LCD LTPS IPS da 6,3 pollici nel formato 19:9. L'ultimo smartphone Motorola che ho recensito è stato il One Vision e lo schermo forato nel formato 21:9 non mi ha convinto. Il G8 Plus invece mi ha conquistato subito. La risoluzione in HD+ (2280 x 1080 pixel) fa un buon lavoro considerato il prezzo. È abbastanza luminoso a Berlino a novembre, ma posso già immaginare che la luminosità massima di 450nits potrebbe risultare un po' troppo bassa per una luminosa giornata estiva. Il display opta per un notch a goccia. / © AndroidPIT È possibile regolare la temperatura del colore selezionando una delle tre opzioni: Natural, Boosted o Saturated. Le ultime due opzioni risultano un po' sopra le righe e il display, in generale, accentua i toni blu più di ogni altra cosa. Ho utilizzato l'opzione Natural per la maggior parte del tempo. Il display del Moto G8 Plus offre due gesti, uno utile ed uno meno. Peek Display consente di interagire con le notifiche a schermo spento. È inoltre possibile visualizzare in anteprima le notifiche e le informazioni dalla schermata di sblocco. Peak Display arriva sul G8 Plus! / © AndroidPIT Attentive Display è la funzione che mantiene lo schermo acceso mentre lo si guarda utilizzando la fotocamera selfie. Personalmente non ne capisco il senso. Quando è stata l'ultima volta che il display del vostro smartphone si è spento mentre lo guardavate?

Android 9 Pie con il tocco Moto Il Motorola G8 Plus viene fornito con Android 9 Pie. Android 10 è stato già confermato ma ci sarà da aspettare. Mi piace l'approccio di Motorola al software. Il sistema operativo di base è praticamente Android nella sua versione pura ma Motorola aggiunge dei piccoli trucchi per addolcire il tutto. L'elenco delle Moto Action continua a crescere e a crescere. Quick Capture per ruotare il polso ed aprire l'app della fotocamera e Fast Flashlight sono ancora a bordo. One Button Nav, che sostituisce il classico sistema di navigazione a tre pulsanti con una sola barra, è particolarmente utile. Un software pulito! / © AndroidPIT Ho apprezzato Flip per DND, è una feature che uso ogni giorno sul mio Pixel. Motorola ha fatto davvero un buon lavoro. Un gesto dedicato semplifica inoltre l'utilizzo dello smartphone con una sola mano.

Snapdragon 665 Per il G8 Plus, Motorola ha optato per il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 665 a 2.0GHz, GPU Adreno 610 e un motore AI di terza generazione che dovrebbe risultare il 20% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla generazione precedente. Non aspettatevi un mostro di prestazioni per questo prezzo, ma con un software pulito il G8 Plus è in grado di gestire la maggior parte delle vostre attività quotidiane senza troppi problemi. Il multitasking non è il massimo a causa dei 4GB di RAM. Come potete vedere dai punteggi di riferimento nella tabella sottostante, il G8 Plus sta al passo con il nuovo Honor 9X ma non è all'altezza del Realme X2 con il suo Qualcomm Snapdragon 730 e 8GB di RAM. Motorola Moto G8 Plus nei test benchamrk Honor 9X Moto G8 Plus Realme X2 3D Mark Sling Shot Extreme ES 3.1 890 1080 2356 3D Mark Sling Sling Vulkan 932 1044 2221 3D Mark Sling Shot ES 3.0 1150 1745 3358 3D Mark 3D Mark Ice Storm Unlimited ES 2.0 16463 23075 36312 Geekbench 5 (Singolo / Multi) 322 / 1348 315 / 1398 540 / 1716 PassMark Memory 11875 12724 25511 PassMark Disk 58355 57779 61347 Detto questo, non ho avuto problemi di prestazioni sul Moto G8 Plus durante il mio periodo di test. La schermata iniziale e il cassetto delle applicazioni sono stati reattivi, e ho notato un calo delle prestazioni solo quando sono passato dal G8 Plus a uno smartphone di punta che costa quattro volte il prezzo.

Un mix tra le fotocamere degli smartphone Moto La configurazione della fotocamera posteriore del Motorola G8 Plus sembra elaborata a prima vista, ma il produttore ha inserito il modulo autofocus e il flash LED in questo scomparto, quindi quello che avete davanti è in realtà una fotocamera posteriore tripla, abbastanza standard per l'industria. Motorola ha mescolato le cose con l'hardware della fotocamera sugli smartphone della serie One, offrendo diversi sensori per diversi scopi. Il G8 ha preso spunto da One Zoom e One Action. L'Action Camera permette di registrare video in 16:9 in verticale. Sembrano 5 ma in realtà le fotocamere sono 3. / © AndroidPIT La configurazione della fotocamera del Motorola G8 Plus è la seguente: Sensore principale da 48 megapixel (f/1,7, tecnologia Quad Pixel, 1,6um)

Action Cam da 16 megapixel (f/2.2.2, tecnologia Quad Pixel, 2.0um, video dedicato ultra-wide FOV 117°)

Sensore di profondità da 5 megapixel (f/2.2.2, 1.12um) C'è anche una fotocamera selfie da 25 megapixel (f/2.0, tecnologia Quad Pixel, 1.8um) sul davanti. I selfie vengono salvati a 6,25 megapixel quando l'illuminazione diventa scarsa per migliorare i risultati. Come su Motorola One Zoom. La fotocamera principale da 48 megapixel fa un ottimo lavoro con gli scatti durante il giorno. Sì, quasi tutti gli smartphone sotto i 300 euro ora sono in grado di offrire delle belle foto. Chi ha bisogno di foto da condividere sui social o con i propri contatti non ha più bisogno di spendere cifre esorbitanti. L'autofocus è particolarmente scattante sul G8 Plus, con il sistema laser che fa il suo lavoro piuttosto bene. Se si vuole essere puntigliosi la gamma dinamica potrebbe essere migliore. Non è possibile scattare foto con la Action Camera grandangolare progettata per il video. Questa sembra un'ovvia occasione mancata ma forse un aggiornamento software migliorerà la situazione. Galleria di immagini scattate con il Motorola Moto G8 Plus

Autonomia eccellente Il Motorola G8 Plus ha una batteria da 4.000 mAh che permette di raggiungere un'intera giornata di autonomia o due giorni con un uso moderato. Fortunatamente sembra che la fine dell'uscita microUSB sia giunta: anche il Moto G8 Plus offre una port USB di Tipo C. USB-C raggiunge anche il G8 Plus. / © AndroidPIT C'è anche il supporto per la tecnologia di ricarica rapida di Motorola TurboPower da 15W e 18W ma il caricabatterie in dotazione è da 15W. Ci vogliono circa due ore e mezza per portare lo smartphone da zero al 100%, il che non è esattamente fulmineo, ma è meglio di niente. Data l'ottima autonomia del telefono e il prezzo del dispositivo stesso, ci si può passare sopra. Nel test PC Mark Battery il Motorola Moto G8 Plus ha ottenuto un risultato di 15 ore e 11 minuti con il display impostato al 70% di luminosità. Non male!

Moto G8 Plus – Specifiche tecniche Dimensioni: 158,4 x 75,8 x 9,1 mm Peso: 188 g Capacità della batteria: 4000 mAh Dimensioni del display: 6,3 pollici Tecnologia display: LCD Schermo: 2280 x 1080 pixel (400 ppi) Fotocamera frontale: 25 megapixel Fotocamera posteriore: 48 megapixel Flash: LED Versione Android: 9 - Pie RAM: 4 GB Memoria interna: 64 GB Connettività: NFC, Bluetooth