Motorola One Action: uno smartphone per la generazione di TikTok

In casa Motorola le lancette si muovono ad un ritmo molto diverso rispetto a qualche anno fa, come dimostra il nuovo smartphone Motorola One. Il nuovo Motorola One Action è molto simile al fratello, ma si concentra sulle fotocamere in un modo completamente diverso.

Con One Action, Motorola ha aggiunto un modello gemello a One Vision facendo maggiore attenzione a fotografia e video. All'esterno i due smartphone Motorola One sono molto simili, l'unica differenza sta nel retro. Su One Action la configurazione della fotocamera è stata completamente ridisegnata: invece di una fotocamera principale da 48 megapixel con una fotocamera di profondità ausiliaria da 5 megapixel, ora vi sono tre fotocamere.

Sono presenti un sensore da 12 megapixel con apertura di f/1,8, un sensore da 5 megapixel per catturare le informazioni sulla profondità e una action-cam, con un campo visivo di 117 gradi e un'apertura f/2,2. Motorola non ha utilizzato uno stabilizzatore ottico dell'immagine, ma ne offre uno elettronico.

Tre fotocamere sul retro. AndroidPIT

Una action-cam per ritrattisti

Ma qual è lo scopo di questa action-cam? Motorola ha inclinato il sensore d'immagine di 90 gradi in modo che i video possano ancora essere registrati in modalità ritratto 16:9 e il sensore sia utilizzato in modo ottimale. I video girati con la action-cam sono in Full HD a 30 o 60 fotogrammi al secondo.

Inoltre è possibile registrare in Full HD+ (21:9) o HD. Ma il fatto che la action-cam sia integrata non significa che la fotocamera principale debba essere regolata per la capacità video perché può registrare video fino a 4K e 30 fps se lo si desidera. Motorola ha installato un sensore da 12 megapixel con apertura f/2.0 per la fotocamera dedicata ai selfie.

TOne Action è un clone di One Vision. / AndroidPIT

Tecnicamente non c'è niente di nuovo

One Action è quasi identico a Motorola One Vision. Solo il retro non è più in vetro, ma in plastica, e la carica rapida di One Action è di soli 10 watt invece di 18 watt come su One Vision.

Prezzo e disponibilità

Se siete rimasti affascianti dal look di One Action sarete felici di sapere che lo smartphone è disponibile su Amazon per circa 279,99 euro.