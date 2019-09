Motorola One Zoom hands-on: un serio concorrente di Pixel 3a?

Motorola continua a divertirsi con la serie One, e dopo One, One Vision e One Action, viene lanciato un quarto modello, One Zoom. Con questo smartphone Motorola si rivolge agli appassionati di fotografia che non vogliono limitarsi nell'uso di uno smartphone.

Motorola One Zoom – Design e assemblaggio

Motorola ha progettato la serie One per soddisfare i gusti di un pubblico più giovane . Il Motorola One Zoom adotta il formato 19:9 perché è stato progettato per la fotografia. Quindi è un po' più ampio e forse anche meno adatto alle mani piccole se paragonato agli altri tre dispositivi One.

Il Motorola One Zoom ha una finiture di alta qualità. / AndroidPIT

Se il One Zoom ha l'aspetto di un classico smartphone nella parte anteriore, è più emozionante sul retro con una fotocamera quadrupla e il logo Motorola sottostante, amorevolmente chiamato Batwing, in una cornice rettangolare e prominente. Per riconoscere il Motorola One Zoom come uno smartphone Motorola al buio, il logo è retroilluminato.

Seguendo la tendenza, il lettore di impronte digitali si trova ora sotto lo schermo. Motorola utilizza il riconoscimento ottico per il suo sensore. Ogni volta che Motorola One Zoom viene sbloccato tramite un'impronta digitale, viene scattata un'immagine per pilotare il sensore.

Il Motorola One offre un design piuttosto chic. / AndroidPIT

Purtroppo, come tutti gli smartphone Motorola One, non offre una certificazione IP per la resistenza all'acqua e alla polvere. Tuttavia Motorola sostiene che gli smartphone sono stati rivestiti con rivestimento P2i per proteggerli dagli spruzzi d'acqua.