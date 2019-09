Motorola: uno smartphone 5G senza compromessi è in arrivo

Diversi brand hanno deciso di dedicarsi alla realizzazione di smartphone 5G. Tra questi spunta fuori anche il nome di Motorola ma non si tratterà di un dispositivo economico. Il brand non vuole rinunciare a nulla per i suoi utenti.

Francoise LaFlamme, a capo della divisione marketing global di Motorola, ha dichiarato che il brand rilascerà uno smartphone 5G di fascia alta. Non sarà uno smartphone economico: "Se si rilascia un telefono 5G a 399 dollari, occorre sacrificare molti degli elementi che le persone apprezzano", afferma LaFlamme.

Un compromesso quindi al quale il brand non è intenzionato a scendere per il suo primo smartphone 5G. Ma quanto costerà quindi? Purtroppo il prezzo non è stato rivelato, e neppure una data di lancio approssimativa, ma possiamo presumere un'etichetta superiore agli 800 dollari.

Motorola è pronta a rilasciare uno smartphone 5G di fascia alta. / © laremenko / Shutterstock.com

E così, con il suo smartphone 5G, Motorola cambierà da un certo punto di vista la sua strategia. Di recente si era infatti concentrata su dispositivi di fascia media con etichette non superiori ai 500 dollari (il Motorola One Zoom presentato ad IFA costa 429 euro).

C'è poi da dire che ci vorrà ancora un po' prima che i processori Qualcomm di fascia media offriranno il supporto al 5G. Qualcomm stessa, in occasione di IFA, ha chiarito come solo dal prossimo anno anche le serie 6 e 7, realizzati per dispositivi di fascia media, integreranno il modem 5G per andare incontro all'aspettata espensiane delle reti. L'arrivo dei chip Snapdragon 6 con modem 5G è programmato per la seconda metà del 2020 mentre quello degli Snapdragon 7 5G per la prima metà del 2020.

Motorola potrebbe quindi essere intenzionata a rilasciare il suo primo smartphone 5G entro la fine di quest'anno. E non sarebbe l'unico brand a concentrarsi su questo mercato ancora acerbo in molti Paesi a causa dell'assenza delle infrastrutture necessarie.

Anche HMD Global si sta preparando a lanciare uno smartphone 5G che dovrebbe però essere piazzato sul mercato ad un prezzo competitivo, inferiore rispetto a quello dei dispositivi lanciati fino ad ora dalla concorrenza. Sarà sicuramente il 2020 l'anno in cui vedremo arrivare sul mercato un numero considerevole di smartphone 5G anche se probabilmente occorrerà attendere il 2021 prima di poterli effettivamente vedere tra le mani della maggior parte degli utenti.

Voi investireste ora in uno smartphone 5G?