Never Settle: la favoletta di OnePlus a cui nessuno crede più

Da quando OnePlus ha lanciato il suo primo smartphone sul mercato, il motto dell’azienda è sempre stato "Never Settle", ovvero mai accontentarsi. Tuttavia, nonostante i dispositivi OnePlus racchiudono specifiche al top e prezzi inferiori ai flagship dei maggiori produttori, continuo a non capire a cosa la società si stia riferendo, persino dopo aver toccato con mano il nuovissimo OnePlus 7 Pro .

L'etichetta "ultra premium" bisogna guadagnarsela

Con l’arrivo del OnePlus 7 Pro, l’azienda ha definito questo dispositivo con la parola "smartphone ultra premium", ma non capisco proprio per quale motivo, dato che non possiede assolutamente ciò che si può definire “tutto”. Gli smartphone, in particolare i flagship, stanno diventando sempre più costosi, ma nonostante ciò non riescono ancora ad accontentare tutti. Questo vale per OnePlus, così come per Samsung, Huawei e così via.

Bello, bellissimo, stupendo... Premium, ma non ultra premium! / © AndroidPIT

Persino possedere uno smartphone come il Galaxy S10+, Pixel 3 XL o P30 Pro, non vi permetterà di ottenere ogni caratteristica a livello premium, figuriamoci ultra premium. Per farla breve, dovrebbero tutti includere caratteristiche come la ricarica wireless, fotocamere sensazionali, scheda tecnica all’ultimo grido, jack audio e tantissime altre funzionalità, tra cui quelle software che potrebbero offrire infinite possibilità.

Tenendo questo particolare in mente, come si può pensare di nominare la parola “ultra premium”? Ciò implica il fatto che OnePlus 7 Pro possegga tutte le caratteristiche appena elencate, ma anche di più, giusto? E perché continuare a spingere sul “mai accontentarsi” quando chi acquista l’ultimo fiore all’occhiello dell’azienda deve necessariamente affrontare i compromessi del produttore?

Manca sempre qualcosa all'appello

A mio modo di vedere, OnePlus non mantiene la sua promessa neanche con l’arrivo di OnePlus 7 Pro. Non c’è dubbio, questo dispositivo ha davvero molto da offrire e viene offerto ad un prezzo davvero competitivo se comparato a quello applicato dai maggiori OEM, ma rinuncia inevitabilmente a diverse funzionalità considerate da diversi utenti fondamentali.